El petróleo de Texas sube un 2.36 %, hasta 58.06 dólares el barril

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este lunes un 2.36 %, hasta 58.06 dólares el barril, impulsado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el este de Europa.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero, nuevo mes de referencia, sumaron 1.34 dólares con respecto a la jornada anterior.

Según los analistas, hoy han impulsado al Texas las crecientes tensiones en Yemen, que amenazan con afectar al suministro de crudo de la región.

A principios de diciembre, el grupo secesionista yemení Consejo de Transición Sureño (CTS), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), lanzó una ofensiva relámpago en el este del Yemen que culminó con el control de dos provincias, fronterizas con Omán y Arabia Saudí.

Consecuencias del ataque

La ofensiva llevó a que la coalición militar liderada por Riad -y en la que también está EAU-, creada para combatir a los rebeldes hutíes, lanzara el pasado viernes ataques de advertencia contra posiciones del CTS en la provincia de Hadramut -muy rica en petróleo-, algo insólito en el conflicto que asola el país árabe desde hace más de una década.

Otro factor de movimiento este lunes fue el ataque a una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, del que Rusia acusa a Ucrania, país que por su parte ha rechazado su implicación, y que empaña los esfuerzos de paz en su conflicto.

Putin ha dicho que esta acometida podría llevarle a revisar su postura sobre algunos acuerdos alcanzados con Kiev en negociaciones previas.