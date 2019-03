$!Exportaciones dominicanas alcanzaron los US$871.09 millones en el mes de febrero

El informe presentado por el CEI-RD que demuestra y analiza el comportamiento mensual y acumulado hasta la fecha de las exportaciones dominicanas, también señala los productos que experimentaron una mayor reducción, estos son: minerales de cobre (US$ -5.8 Millones), Cacao en grano (US$ -4.0 Millones) y Aparatos de rayos ultravioletas (US$ -3.9 Millones). El documento explica que las exportaciones de minerales de cobres disminuyeron debido a que en el mismo periodo del año corriente no se registraron exportaciones de este producto. En el caso del cacao en grano 22 empresas redujeron sus exportaciones y en cuanto a los aparatos de rayos ultravioletas tres empresas de zonas francas presentaron reducción de las mismas.

El informe que publica el CEI-RD cada mes, detalla que las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales registraron una variación negativa en febrero de 2019 vs febrero 2018 de un 5.1%; el valor exportado fue de US$175.9 millones. En cuanto a los productos no agropecuarios y no agroindustriales se registra una variación positiva de 4.6%, siendo el monto exportado de US$ 581.6 millones.

En cuanto a enero-febrero de 2019 comparado con el mismo período del año anterior, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana informa que la variación interanual de las exportaciones exhibieron un incremento de un 6.84% con respecto al año anterior. Esto quiere decir que en enero de 2018 las exportaciones acumuladas alcanzaron los US$1,619.1 millones y en los mismos meses de este año se situaron en US$1,729.8.

Los principales productos exportados en el periodo enero-febrero son: oro, cigarros puros, disyuntores, instrumentos médicos, T-shirts y camisetas e instrumentos utilizados para el uso ostomio. La institución estatal explica que los productos que representaron un mayor incremento son: disyuntores para tensión (US$ +32.1 millones), Ferroníquel (US$ +23.4 millones) y cigarros puros (US$ 21.6 millones). Mientras que los productos que experimentaron una mayor reducción son: minerales de cobre (US$ -9.7 Millones), instrumentos para uso ostomio (US$ -8.4 Millones) y medicamentos para uso terapéutico (US$ -7.8 Millones).

El informe explica que las exportaciones según el régimen presentan un crecimiento del 9.9% en zonas francas industriales y especiales, 3.7% en exportación nacional y 0.6% en admisión temporal.

Añade que las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales registraron una variación positiva en enero-febrero 2019 comparado enero-febrero 2018 de 12.9%; el valor exportado fue de US$ 357.9 millones. En cuanto a los productos no agropecuarios y no agroindustriales el CEI-RD indicó que se registró una variación positiva de 6.9%, siendo el monto exportado de US$ 1,160.6 millones.