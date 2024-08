Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja un 0,30 % tras el rebote del jueves

Wall Street abrió este viernes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0.30 % después de que el mercado rebotara el jueves de nuevo, en medio de una semana marcada por la volatilidad.



Diez minutos después del toque de la campana, el Dow Jones bajaba en 39.330 puntos, mientras que el S&P 500 subía un levísimo 0.02 %, hasta 5,320 puntos, y el Nasdaq repuntaba un 0.11 %, hasta 16,678 puntos.



La plaza neoyorquina sufrió el pasado lunes ventas masivas por el temor a una recesión derivada de la política de tipos de interés de la Reserva Federal, pero unos datos laborales no tan malos como se esperaba han contribuido a levantar los ánimos.



Según los analistas, los grandes fondos han aprovechado las caídas en bolsa para comprar acciones a precio más barato, una estrategia conocida como "buy the dip", que ha dado lugar a ganancias notables como las de ayer, que podrían repetirse hoy.



Los inversores parecen dispuestos a borrar las pérdidas acumuladas en la semana, ya reducidas en torno al 1 % o menos en los principales indicadores.



Por sectores, la mayor pérdida era para las empresas de servicios públicos (-1.2 %) y a flote solo se mantenían, con magros avances, las tecnológicas (0.09 %) y sanitarias (0.3 %).



Entre los 30 valores del Dow, destacaban las caídas de Intel (-3.15 %) y 3M (-1.13 %) frente a las ganancias moderadas de Amazon (0.49 %) y Microsoft (0.37 %).



El rendimiento del bono del Tesoro bajaba levemente, al 3.932 %, y el petróleo de Texas cedía también, hasta los 76.04 dólares el barril.



"A corto plazo, es probable que los altos niveles de volatilidad sean más la norma que la excepción, ya que las valoraciones del mercado amplio siguen siendo elevadas y las tendencias estacionales sugieren unos resultados moderados en verano", dijo Terry Sandven, analista de U.S. Bank Wealth Management.

