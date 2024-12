Wall Street abre mixto ante la decisión inminente de la Reserva Federal sobre los tipos de interés

Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto mientras el mercado aguarda la decisión inminente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense sobre los tipos de interés, que se prevé que registren un recorte de un cuarto de punto tras iniciar un ciclo de bajadas en septiembre.



Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales subía un 0.14 %, hasta los 43,511 enteros; el selectivo S&P 500 caía un 0,08 %, hasta las 6,045 unidades; y el tecnológico Nasdaq perdía un 0.11 %, hasta los 20,086 puntos.



El Dow Jones retrocedió el martes un 0.61 %, encadenando nueve sesiones en negativo -la racha más larga desde 1978-, y si volviera a caer al cierre de la jornada de este miércoles sería su peor serie desde los 11 días que registró en 1974.



No obstante, el Dow ha ganado un 15.28 % en lo que va de año y un 4.43 % solo en el último trimestre. De hecho, el inicio de esta tendencia negativa comenzó después de superar el umbral de los 45,000 puntos por primera vez en su historia.



El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed comenzó ayer su reunión y se espera que a las 14:00 horas del este de EE.UU. (19:00 GMT) la concluya con un nuevo recorte de los tipos de interés.



Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que el banco central recorte los tipos de interés en un cuarto de punto es del 95 %.



Los inversores también prestarán mucha atención al resumen de proyecciones económicas de la Fed y a la conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell, en busca de pistas sobre lo que podría ocurrir en los próximos meses.

Nerviosismo por las políticas de Trump

Los analistas han señalado ya que hay nerviosismo, no tanto por la decisión sobre los tipos, sino por las perspectivas de política monetaria para 2025 y la postura respecto a las políticas comerciales de la nueva Administración Trump.



"Si bien no van a actuar sobre una política que aún no se ha hecho, creo que van a ser un poco reacios a comprometerse a cuatro o más recortes de tipos en 2025 cuando hay tanto por hacer aún", dijo el estratega de inversiones Ross Mayfield, de la firma Baird, a la cadena CNBC.



Por sectores, el que más avanzaba era el tecnológico (0.29 %), con las principales caídas para el energético (-0.47 %) y el de bienes no esenciales (-0.41 %).



Entre las 30 mayores cotizada Dow, subían Nvidia (3 %), que cayó en territorio de corrección a principios de esta semana y rebotó hoy; Unitedhealth Group (2.78 %), después de que ayer un gran jurado en Nueva York imputara de asesinato de primer grado al presunto asesino del director ejecutivo de su subsidiaria Unitedhealthcare, Luigi Mangione.



También subían Walt Disney (2.31 %) o Boeing (1.61 %), y retrocedían Microsoft (-0.94 %), Travelers Companies (-0.76 %) y Honeywell (-0.72 %).