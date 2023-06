Viceministro: Barrick piensa generar 700 mil onzas (de oro); con eso, la caída que tuvimos este año se recupera

Las exportaciones mineras siguen a la baja. En los primeros cinco meses del año, las de oro y plata decrecieron 9.85 % en comparación con enero-mayo del 2022. ¿Para cuándo mejorarían?

La respuesta la estima el ingeniero geólogo y viceministro de Minas, Miguel Díaz, en una entrevista con Diario Libre, en la que también responde por qué a este sector se le presentan tantas trabas para su desarrollo.

—¿Cómo está contribuyendo la minería a la economía en el actual contexto inflacionario?

Durante la pandemia se tuvo que cerrar la economía y, en ese particular contexto, fue la minería que produjo los impuestos adicionales que nos permitieron comprar la vacunas. Y, como resultado de esa compra de las vacunas, pudimos reabrir la economía en el 2021 y fuimos uno de los primeros países del mundo que pudimos decirles a los turistas: vengan (...)

"Las vacunas se compran en efectivo, y ese año 2020 el sector minero generó, entre los impuestos adicionales y los anticipos, un exceso de 14,000 millones de pesos, y el costo del programa de salud contra el covid costó 15,000 millones, o sea que prácticamente el sector minero cubrió ese asunto " Miguel Díaz Viceministro de Minas “

El 24 de febrero del 2022, cuando Rusia decide invadir a Ucrania, es una guerra que dispara los precios del petróleo inmediatamente y, al mismo tiempo, dispara el precio del oro. En este caso, de nuevo, a pesar de que la producción del oro estaba ya bajando, debido al aumento del precio, generamos suficientes recursos para amortiguar ese problema.

Y tenemos ahora, en un futuro, la transición energética. Sabemos que la transición energética no es factible sin aumentar la minería.

—¿Por qué?

Porque la movilidad eléctrica, lo renovable, todo depende de una serie de minerales.

—¿A qué se atribuye la baja en las exportaciones mineras?

En el 2020, ya la razón principal es la baja en la producción del oro. El año pasado la producción bajó a 600,000 onzas, el antepasado eran 700,000 y hace dos años estaba en 800,000 (...) Para tú sostener la producción en 800,000 onzas se necesitan dos cosas. (Una es) poder procesar más material (...) y eso te genera más desechos.

—¿Por eso es que entra ahí la presa de colas de Barrick Pueblo Viejo?

Exactamente.

—De hecho, ya se le dio la licencia ambiental

Ellos solicitaron eso en el 2019, pero por razones que no entendemos, no se progresó. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí en el 2020, es uno de los problemas que teníamos para resolver. Fuimos, visitamos las comunidades y estuvimos mirando, y realmente eso nos trae a uno de los problemas más serios que tenemos en la República Dominicana.

Nosotros somos un país que depende de la minería, pero no conocemos la minería. Entonces, cuando tú tratas de explicarle a la gente los beneficios y problemas asociados con un proyecto, a veces hay prejuicios que han sido construidos en base a emociones que evitan que las personas balanceen el proyecto.

—¿El tiempo que se ha tomado para que la Barrick llegue a donde está con la presa de colas es lo normal en un proceso minero de este calibre o le ha afectado la campaña de oposición?

La minería es controversial en todas las partes del mundo. Hay alrededor de 83 proyectos parados en Latinoamérica por problemas. Y parte del problema está en que realmente, hasta ahora, a veces la industria no ha sido muy buena en comunicarse con las comunidades.

Entonces, esa falta de comunicación ha sido explotada por gente que tampoco conoce de la minería, pero que ha oído cosas del pasado de que la minería es dañina.

—¿Cree que eso es lo que está pasando con el proyecto Romero en San Juan?

Si vas a las comunidades que están alrededor del proyecto Romero, ellos están 100 por ciento apoyando que se haga el estudio de impacto ambiental y social.

Permiso para Romero

—¿Y por qué el gobierno no termina de darle el permiso para hacer ese estudio?

El problema es que yo te puedo dar un permiso a ti, pero si las personas que tienen cierto movimiento van a evitar que eso ocurra (...) Llevamos dos años explicando eso (que es un permiso para un estudio) y finalmente creo que estamos en un punto de que el pueblo de San Juan -no la gente que está allá arriba alrededor del proyecto- comprendan que el estudio de impacto ambiental es un estudio que nos permite a nosotros tomar decisiones.

—Para que el presidente de la República autorice ese estudio, ¿la gente tiene que estar toda a favor?

No.

—¿No puede el presidente por su capacidad de Estado imponerse a esas críticas y ordenar esto?

Recuerda que somos un país democrático y que tratamos de explicarle a la gente el porqué de las decisiones, porque a veces son decisiones muy controversiales y podrían traer eventos que tendrían consecuencias serias.

—Entonces, ¿cómo puede decir que está ahora esa solicitud?

Estamos muy avanzados en ese permiso. Diría que es un proceso que tenemos que seguir dialogando con las comunidades en San Juan, explicando sobre la minería. Yo mismo he ido a varias presentaciones.

—Hubo un medio canadiense que publicó un artículo diciendo que el senador Félix Bautista bloquea ese proyecto. ¿Él tiene tanto poder de cerrarle las puertas?

Es parte del problema, pero también hay otras personas. Recuérdate que por muchos años aquí se se satanizó la industria minera. Había una percepción de que todos los proyectos mineros destruían el medioambiente, de que si tú aprobabas un proyecto minero, ibas a destruir el agua y recuérdate que la localización de este proyecto está arriba de una presa entonce es muy fácil, tú no explicarle a la gente los beneficios del proyecto y las tecnologías que hoy existen para evitar un impacto ambiental.

—Esta empresa, la canadiense Gold Quest, ha invertido en sus instalaciones para hacer las exploraciones. ¿No temen que se desencante y se retire de ese proyecto?

No. Yo tengo la esperanza de que ellos están conscientes de que estamos trabajando arduamente para ganar la licencia social.

—¿Cree que eso será este año o antes de que termine el gobierno de Luis Abinader?

Eso es difícil de (decir). Hemos avanzado mucho (...) A veces tú tienes muy buenas intenciones, pero si tú no tienes conocimiento, puede ser que digas cosas que no se apegan a la realidad (...)

En la medida en que el ciudadano dominicano comprenda más la minería, yo tengo la certeza de que va a ser más fácil desarrollar los proyectos mineros.

—¿Cree que le ha afectado la fama, quizás, de lo que ha pasado en otros países, donde la minería deforesta, contamina ríos, y la experiencia local con la otrora mina La Rosario?

Eso precisamente es lo que estamos tratando de explicarle a la gente. Por ejemplo, la minería ocupa menos del 1 por ciento del territorio nacional. Sin embargo, la gente tiene una imagen de que la minería está destruyendo el país completo.

La minería usa menos del .5 por ciento de recursos hídricos del país y cada proyecto minero tiene una planta de tratamiento de agua, cuestión que garantiza aquí que el agua que descarga cumple con los estándares para esa cuenca hidrográfica.

—Tenemos el caso de Barrick, que es la principal minera; el proyecto de Romero, que está ahí en espera, y un tercer grande, pudiéramos decir que es el de Cormidom.

Las tres empresas grandes aquí son Barrick, Falcondo y Cormidom.

Cormidom y sus frentes

—Hablemos de Cormidom. Su mina estuvo detenida recientemente por un conflicto laboral. También tuvo problemas por un derrumbe. Ha tenido muchos frentes. ¿En qué etapa está ahora?

Esa es la primera mina subterránea que se desarrolla en el país de esa magnitud y siempre los conocimientos se desarrollan. En otras palabras, cuando tú tienes una tecnología completamente nueva, es posible que se comentan errores, y eso fue lo que ocurrió con el penúltimo accidente.

Gracias a Dios el último (derrumbe) se pudo resolver. Ya hemos tomado las medidas correctivas para garantizar que eso no ocurra de nuevo. Y, entonces, después hubo un problema sindical, laboral, entre la administración y el sindicato. Eso es normal en todas partes del mundo.

—¿Ellos están empezando el proceso de extracción?

Llevan un año en eso más o menos.

La vieja Falcondo

—En el caso de Falcondo, cuya mina es muy vieja, ¿cuánto tiempo más puede el país seguir recibiendo ingresos por la explotación de esta mina?

Falcondo potencialmente tendría otros 20 años más de operación, Cormidom 20 años más de operación, Barrick, ahora mismo, cuando logre la expansión de la planta y comience a constriuir la presa, otros 20 años, pero eso no quiere decir que se van a parar de seguir explorando.

—Ahora que menciona lo de exploración, aquí hay muchas exploraciones mineras. ¿Cuál es la que está más encaminada para una explotación?

Ahora mismo tenemos una solicitud de la empresa Unigold (canadiense) en Restauración (Dajabón) que estamos evaluando.

—¿Cómo cree que cambiaría la vida en la frontera el que haya un proyecto minero en Restauración que extraiga oro? Tan cerca de Haití y de zonas muy pobres.

Por eso es que hay que hacer el estudio de impacto ambiental y social, porque tú tienes que considerar la capacidad de absorción de una comunidad. Tú tienes que considerarlo muy seriamente porque, si tú le das demasiado dinero a una persona que no puede manejarlo, tal vez le estás haciendo un daño.

—Siempre se ha hablado de que, si aquí hay yacimientos ricos, debe haberlos en Haití. A pesar de la crisis que hay en Haití, ¿ha habido algún interés reciente del Gobierno haitiano por relacionarse con el dominicano para ver como también ellos desarrollan sus yacimientos?

No, ellos no se han acercado a nosotros, porque, como tú dices, ellos están en un proceso de crisis. Ellos tendrán sus propias leyes de a quién les dan concesiones de exploración.

"El litio está asociado con ciertas formaciones geológicas y ahora mismo no parece que tenemos esas formaciones geológicas" Miguel Díaz Viceministro de Minas “

Minería artesanal

—Y en el caso de la minería artesanal, ¿cómo está?

Hemos hecho una inversión (para adecentar la mina de Larimar), que es la primera que vamos a hacer. Segundo, hemos hecho una cooperación con la Cepal, y por primera vez conocemos cuántos mineros están extrayendo oro aluvial (...) Entonces, ahora estamos en la segunda etapa de ese estudio para determinar la cadena de valor de todo ese proceso.

—¿Cuántos levantaron que están en eso?

Alrededor de Villa Altagracia había alrededor de 300.

Te puede interesar Energía y Minas inicia adecuación de áreas en mina de larimar

—En el caso del ámbar, que se aprobó en 2022 una resolución para permitir nuevamente su exportación semiprocesado, ¿ha levantado esa decisión dicha industria artesanal que decayó?

Esa es la naturaleza de la minería, la minería es cíclica. Por ejemplo, ahora mismo hay una demanda extraordinaria de lo que le llaman las tierras raras, el litio. ¿Por qué? Porque estamos cambiando completamente la base de la naturaleza de la economía mundial y no tenemos suficiente litio, no tenemos suficiente tierra rara para la demanda que se está creando.

Ten presente que un carro eléctrico usa seis veces más metales que un carro convencional y la política de los países desarrollados es tratar de que para el año 2030, 35, 40 ya no haya en venta carros convencionales.

Entonces, cada vez que tu veas un carro eléctrico, tienes que pensar que hay seis veces más mentales en ese carro que en un carro normal. Entonces, eso está generando una demanda de minerales que llamamos críticos, porque sin eso no hay transición energética y sin transicion energética el cambio climático nos va a golpear más fuerte.

Te puede interesar Así se desplomó la minería del ámbar dominicano

Interés en el litio

—¿Y ya aquí encontraron litio?

No

—¿Pero se sigue sospechando que hay?

La pregunta más correcta es si hay litio en concentraciones suficientes para hacer factible su explotación, y para eso se hace la exploración. Por eso tenemos que, de 100 proyectos, apenas uno o dos llega a la conclusión.

—¿Pero hay empresas explorando para encontrar litio?

El Servicio Geológico Nacional tiene la función de explorar el territorio dominicano y tenemos el programa.

—O sea, ¿se está haciendo a nivel gubernamental, pero hasta ahora no hay una empresa privada interesada?

No, hasta ahora no hemos recibido (interés). El litio está asociado con ciertas formaciones geológicas y ahora mismo no parece que tenemos esas formaciones geológicas.

—La presa de colas de Barrick Pueblo Viejo impulsará las exportaciones nuevamente, pero esto toma tiempo. A corto plazo, ¿qué se espera?

Si tú ves las declaraciones de la Barrick, ya ellos esperan recuperar, subir este año a 700,000 onzas (...) Ellos van a recuperar la producción porque ese es el objetivo del proyecto: subir.

—¿Pero eso es cuando tenga la presa?

Este año.

—¿Este año?, ¿sin la presa de colas?

Sí, porque (...) ten presente que ellos tienen una presa ahora mismo que se llama el Llagal. Ahora bien, si no se les aprueba una presa, ellos no pueden seguir produciendo, porque entonces se van a quedar sin presa.

Entonces, en el momento en que ellos tienen la garantía de que van a tener una presa, pueden aumentar la producción, porque tienen ahora mismo dónde poner el material en lo que desarrollan la presa nueva.

Al final de este proceso lo que vamos a hacer es retornar a producir 800,000 onzas de oro por año (...) Y ya los pronósticos para este año, si tú ves los reportes que ellos hacen en Toronto, es que ellos piensan que van a poder generar 700,000 onzas, o sea que, con eso, la caída que tuvimos este año se recupera.