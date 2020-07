$!5 ideas para posicionarte en Instagram

¿Has pensado en posicionarte en Instagram y no has sabido cómo? Pues este artículo es para ti, ya que tiene todas las pautas que debes tomar en cuenta para lograr tu cometido y llevar tu marca a otro nivel.

La mayoría de las personas que usan Intagram buscan posicionarse: obtener muchos likes, seguidores, que las personas comenten sus publicaciones, etc. Para esto, es necesario entender un secreto no tan secreto, el famoso algoritmo. Quizas no tengas idea de como hacer que ese algoritmo arroje resultados a tu favor. Para lograrlo la experta en Marketing Digital, Yan Suriel (@yansuriel_ ) nos comparte algunas pinceladas de su próximo libro, sobre trucos para obtener mejores resultados en Instagram.

Instagram prioriza el contenido en el feed de cada usuario basado en sus preferencias. Un cambio significativo, porque al principio cada usuario veía todas las publicaciones de las personas a las que seguía, sin restricciones, pero en la actualidad el algoritmo tiene en cuenta dos factores: la relevancia y el engagement.