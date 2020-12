$!Sexo: cuatro beneficios de tener relaciones sexuales con la regla

Aunque para muchos este es un tema tabú, la ginecóloga Lilliam Fodeur en una entrevista para Estilos explica que tener relaciones sexuales con la menstruación es una decisión que cada mujer toma dependiendo de la relación que tenga con su cuerpo y con su menstruación. “Si una mujer tiene una relación discordante, una relación de miedo, de inseguridad, si considera la menstruación como algo sucio, algo para ocultar, pues ella no va a querer relaciones mientras tenga su periodo”, afirma.

La sexualidad es un acto que busca generar placer, pero existe una gran resistencia cuando se habla de relaciones sexuales con la menstruación. Primero, porque al mencionarlo la mente en automático nos traslada a la penetración; y segundo porque asumimos la regla como algo sucio, aunque no debería de ser así.

Según un artículo escrito por las especialistas Bellymar Moreno e Irene Negri y publicado en Mundo Deportivo: “Durante el período menstrual tenemos una importante cantidad de hormonas y diversos procesos inflamatorios ocurriendo en nuestro cuerpo, los cuales muchas veces nos pueden hacer sentir incomodidad y malestar físico. Sin embargo, durante este momento concentramos una gran cantidad de irrigación sanguínea en el área genital que puede conllevar a que se experimente mayor sensibilidad y excitabilidad. Esto significa que, estar o no libidinosa y querer o no tener sexo, dependerá enteramente de cuáles sean nuestros deseos y no de la ausencia de menstruación”.

Para Fondeur, tener relaciones sexuales con la menstruación no es una preocupación que tienen los hombres, ya que por lo general su instinto no los limita ni siquiera con la regla, aunque todos no son iguales.

Durante años muchos han vendido la idea de que la menstruación es sucia, que es un tema del que no se debe hablar, y del cual las mujeres deben sentir vergüenza. Pero, aparte de que esas ideas son falsas, tener encuentros amorosos mientras se está en el periodo menstrual, con o sin penetración, tiene sus beneficios: