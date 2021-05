$!Yadhira Pimentel: “El autocuidado es vital para vivir una maternidad plena”

Locutora, periodista, productora de radio, educadora en crianza positiva y creadora de la comunidad Madres SOS. Yadhira Pimentel no para y la prueba está en su última aventura: “El Recreo de Mamá, un libro que forma parte de una colección de libros de bolsillo que Multimedios Madre SOS presentará este año compuesta de tres propuestas: El Recreo de Mamá para madres y futuras madres, otro dedicado a los padres pautado para el mes de julio y un tercero enfocado en herramientas de crianza positiva para los hogares. Llevar un programa de radio y un podcast, ofrecer talleres virtuales, criar a sus hijas... nada es demasiado para esta mujer que ha decidido compartir en este libro pequeños trucos para ayudar a otras mamás a soltar y encontrar ese espacio propio que les permita recargarse de energía sin sufrir los momentos difíciles de la maternidad. ¿Cuándo se te ocurre la idea de escribir este libro y qué te impulso a hacerlo?

La idea de escribir un libro ha estado en mi corazón hace más de 5 años y, de hecho, en un documento de Word con varios posibles títulos y temáticas; sin embargo, “El Recreo de Mamá” te confieso que lo trajo la pandemia. Cuando el 2020 nos sorprende con el Covid y llega el mes de la madres en medio de las clases virtuales, el teletrabajo, los contagios, la incertidumbre, el verme a mí pasar de la cocina a las habitaciones, de barrer a sentarme a trabajar, mantener un programa de radio actualizado desde la casa, luego cocinar y de repente esperar a mi esposo que llegara del supermercado para desinfectar hasta las fundas y un largo etcétera me dije: “Necesito un recreo urgente”, sin darme cuenta esas primeras semanas de confinamiento entré en modo automático y todo era hacer y hacer, tratar de mantener la casa en orden, las niñas bien, el esposo alimentado y en buen dominicano la ansiedad me agarró con ocuparme de todos y me olvidé de mí, hasta ese momento que caigo en la cuenta y digo wow esto es mucho, Yadhira suelta que esto no se sabe hasta cuándo será, recupera tus hábitos de autocuidado y así creamos para las plataformas digitales un Recreo de Mamá semanal porque las madres de nuestra comunidad estaban en las mismas que yo: ¡agotadas! ¿Por qué es tan importante que mamá se coja ese recreo o tiempo para sí misma?

Pienso que el autocuidado es un pilar para vivir una maternidad sana y plena. Cuando nosotras perdemos la capacidad de cuidarnos a nosotras mismas vamos perdiendo, sin darnos cuenta, la capacidad de cuidar de los demás, porque todo nace de ti y es muy fácil siendo madres hacernos invisibles a nosotras mismas, a nuestras propias necesidades y eso a la larga trae consecuencias. Muchas madres no consiguen sacar el tiempo para ellas. ¿Qué les recomiendas para conseguirlo?

Todas hemos estado ahí y, desde mi experiencia, lo que veo es que depende mucho de la etapa que están con sus hijos. Al principio esos primeros meses de postparto son intensos a un nivel en el que te despiertas con una batica y son las 8 de la noche y estás con la misma batica puesta, no das a basto, estás cuidando una nueva vida. Lo ideal sería que esa madre tenga una red de apoyo, manos amigas que lleguen a ayudar, no a criticar, no a juzgar. Amigas que lleguen y le digan: “ve, regálate un baño y yo me quedo vigilando al bebé”, por poner un ejemplo. Una vez van tomándole el piso a esta nueva vida, esa madre de manera muy consciente necesita hacer una lista de las cosas que ella disfruta hacer y tenerla a mano para que no se le olvide quién es ella, de lo que siente cuando baila, canta su canción favorita, se ejercita, lee, ora, descansa. Yo haría tres recomendaciones sencillas: fabrica tu tiempo, pues nadie lo hará por ti por más que te amen, esa lonchera de tu recreo la debes preparar tú; cuando vivas tu recreo, disfrútalo en serio, con intención; y observa cómo te sientes y cómo actúas después de regalarte ese momentico. ¡Qué difícil es venderle a una madre que no debe olvidarse de sí misma! ¿Qué le dirías para borrar de su cabeza ese sentimiento de culpabilidad que siempre nos asalta a todas cuando queremos hacer algo para nosotras?

No sé en qué momento es que nos inyectan a nosotras con tanta culpa. Sentimos culpa hasta del mosquito que entró a la cuna y no logramos ver, de la mediecita que le pusimos al bebé y no nos dimos cuenta que le apretaba, es impresionante. Y sí, es difícil venderle a una madre que no se olvide de ella misma y yo lo resumo en esta frase: “Si no sacas tiempo para tu bienestar, tu cuerpo te obligará a sacarlo para ese momento en el que ya no pueda más y es ahí donde no quisiéramos llegar”. A pesar de esto noto que cada vez más mamás, por las experiencias que viven, se dan cuenta de esto y fabrican su tiempo. Mi objetivo es que lo hagan antes de que su cuerpo, por alguna enfermedad ocasionada por el estrés y el agotamiento, las haga parar de golpe como me ocurrió a mí hace 7 años, cuando un buen día me desperté y me desmayé de la nada. Al cabo de varios estudios del corazón y con la probabilidad de colocarme un marcapasos, entonces fue un cable a tierra para mí y un momento de autoevaluación y de entender que la casa NO se cae sin mí, y empecé un camino de aprender a delegar, a soltar, a liberarme y a entender que no puedo ni quiero tener el control de todo, pues eso no es sano para nadie.



¿Crees que nos han vendido la maternidad de una forma demasiado idílica?

Basta con poner la palabra maternidad en Google para que veas aquella foto de portada de revista con una madre relajada, sin ojeras, un semblante de total calma, cero estrés y miedo, peinada, siempre sonriente con un bebé en brazos que está dormido, que está calmado, limpio, rosadito y sin cólicos y uno llega a pensar que así es la maternidad todo el tiempo cuando la verdad tiene momentos de muchos retos, de luchas internas, de cambios, de aceptación, de duelo y de adaptación a una nueva realidad que vas descubriendo conforme pasan los días, entonces el choque de realidad es fuerte frente a las expectativas que nos hacemos en nuestra cabeza. Solemos pensar ‘esto no me lo contaron así’. Lo mejor es poder aceptar que la vida de madres no es ni blanca, ni negra, está llena de colores, de momentos mágicos, de miradas que te devuelven el aliento y entender que cada maternidad es una historia muy personal que cada madre va escribiendo, abrazando su realidad y fortaleciendo su autoestima, empoderándose del rol más trascendental de su vida y hacerlo desde el amor y no desde la comparación con otras madres. ¿Eres de las que piensa que es posible compaginar maternidad, trabajo, pareja, amistades y privacidad?

Claro que sí y lo vivo a diario. Lo que pienso es que de manera muy sincera debemos reconocer que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo y que hay orden de prioridades incluso en ese mismo día a día. Aquí lo importante es saber y reconocer esas prioridades y actuar en consecuencia, llevar tu agenda y organizar tu día con una buena dosis de flexibilidad porque el día de una madre puede cambiar de repente y sin previo aviso. Aprender a soltar responsablemente eso que pusiste para hacer durante el día que simplemente no se va a poder completar y darte cuenta que el mundo sigue girando de igual manera. ¿Es el humor la mejor medicina para sobrevivir a esta maravillosa locura que es la maternidad?

Puedo decir que el buen humor está en mi Top 3 de aliados de la maternidad, reírme hasta de mí misma me ha sanado y me ha liberado de las altas expectativas y exigencias que en la mayoría de los casos me he puesto yo misma y que, por supuesto como ser humano, me dejo imponer de la sociedad, entonces sí, definitivamente el humor es una medicina para la maternidad.

Además de frases motivadoras, las lectoras encontrarán ideas para dedicarse tiempo a sí mismas, ¿cuál es la que más recomiendas y por qué?

Así es y la idea que más recomiendo, y de hecho es la primera del libro, tiene que ver con que el autocuidado está relacionado con el autoconocimiento. Lo que me hace feliz a mí, no necesariamente te hace sentido a ti, por lo que el primer paso que invito a las madres a hacer es a sentarse un momento a solas con música, que respiren y se relajen y se hagan la poderosa pregunta: ¿qué me hace feliz a mí, qué me llena de alegría el alma? Algo tan sencillo como montar columpio en mi caso genera un efecto de felicidad en mí que yo misma no me lo explico, basta un minuto de mi tiempo con los ojos cerrados balanceándome y es como si se me balanceara el día completo, eso lo descubrí y no dejo pasar un columpio sin subirme en él. No se trata de hacer una lista fuera de tu realidad diciendo cosas como viajar, irme a un spa, se trata de las cosas sencillas que te conecten contigo y que con el libro aprendas a hacer de manera consciente y entendiendo que ese momento (sean 5, 10 ó 15 minutos) son tuyos, completamente tuyos y te prometo que tu energía cambiará. Para hacer realidad este autocuidado hace falta contar con una contraparte que te facilite ese tiempo personal, ¿qué recomiendas cuando el padre no colabora con la crianza?

Si vives con tu pareja entonces esa conversación sobre los espacios individuales de cada quien es necesario tenerla. No esperes a que te adivinen lo que tú quieres y necesitas. Si somos dos en casa entonces las tareas se dividen y se hace desde el entendido de que papá también necesita su recreo tanto como mamá y somos un equipo, entonces vamos a hacer turnos. Yo recuerdo que cuando mis hijas estaban pequeñas con mi esposo teníamos un acuerdo los fines de semana, si yo despertaba temprano el sábado para hacer desayuno y demás, él se quedaba dormido, y el domingo me tocaba a mí. Llegar a esos acuerdos ayuda a equilibrar la balanza, pero, repito, no esperes a que adivinen, abre la conversación y pónganse de acuerdo. Para aquellas que no cuentan con esa contraparte, despertar antes que todos en casa y hacer algo por y para ti , te va a cambiar la vida. También es vital que los hijos entiendan que mamá necesita su tiempo...

Ellos son los que más se benefician de esto, porque puedes estar en calma, escucharlos, jugar con ellos, verdaderamente ESTAR porque ya lo has hecho contigo. De igual manera es un ejemplo que le estás dando a ellos de lo importante que es cuidarse a uno mismo, conocerse, aceptarse. En tu caso, cuando te toca tomarte un rato libre para ti misma, ¿qué es lo primero que te apetece hacer?

Yo he podido descubrir en lo simple, momentos maravillosos, y para mí bailar es vivir, por lo que lo primero que me pasa por la mente es poner música y bailar como si nadie me estuviera viendo, descalza. Darme un buen baño con exfoliante y un playlist que me ponga a cantar (todos cantamos bien en el baño jaja), escuchar alabanzas me conecta de una manera hermosa con la calma que ser madre requiere y así una larga lista que comparto en el libro “El Recreo de Mamá”.

