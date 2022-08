Indignación por comentarios machistas de precandidato en Ecuador

Héctor Vanegas, uno de los precandidatos para la Prefectura de la provincia costera del Guayas, se ha disculpado por unas declaraciones machistas realizadas en una tarima y que han causado indignación en Ecuador, donde se han encendido las redes sociales en rechazo a sus pronunciamientos.



"Cuando yo recorro las calles, los cantones y los barrios, salen las hembras y no sacan el pañuelo, sino el calzón así", dijo al tiempo que sacaba un pañuelo y lo blandía ante un público, entre el cual hay quienes le devuelve risas y aplausos.



En medio del revuelo causado por sus declaraciones, Vanegas señaló en un vídeo difundido en redes sociales que no es un político sino "quizás lo más políticamente incorrecto que habrá en la papeleta electoral".

Disculpas

"Los políticos, cuando cometen errores, no ofrecen disculpas por esos errores, lo justifican. Yo sí voy a ofrecer disculpas por este error mío", dijo al señalar que es "un ser humano que ha cometido un error como cualquiera de nosotros".



Y agregó: "Por eso ofrezco disculpas a la mujer, primeramente, a la sociedad, a mi mamá, a mi esposa y a mi hija".



"He visto el vídeo viral junto a mi familia, y es verdad que sobrepasa todo lo permitido, y contradice mi defensa y mi lucha en favor de la mujer. Debí hablar de otra manera en aquella tarima, no de esa manera tan sobrepasada de tono y de forma", indicó.



Vanegas prometió que no volverá a dejarse "llevar por la emoción de una tarima, y anotó que "ese viejo estilo político debe ser condenado siempre".



"Agradezco que hayan elevado su voz de protesta y de crítica, y que me permitan ofrecer esta disculpa", comentó en el vídeo, que circuló este fin de semana una vez que su pronunciamiento en la tarima recorrió las redes sociales, levantando voces de rechazo.



Vanegas fue designado este domingo como precandidato para la Prefectura del Guayas por el Movimiento Centro Democrático, con miras a las elecciones seccionales de febrero próximo, en las que Jimmy Jairala buscará la Alcaldía de Guayaquil con esa agrupación política.



"Ni soy ni estaré de acuerdo con discursos machistas", dijo Jairala al tildar a las de Vanegas como "expresiones impropias y que no aportan a la construcción de una nueva sociedad".



En un mensaje enviado a través de Twitter al Consejo Nacional Electoral (CNE), la feminista y abogada Silvia Buendía, pidió que esa institución "tome nota del discurso misógino de este ¿candidato? que hace campaña antes de tiempo".



Al momento las agrupaciones políticas definen sus precandidatos en primarias y se prevé que la campaña electoral inicie en enero próximo.

Repudio e indignación

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, repudió "las expresiones misóginas y machistas" y señaló que en el CNE emprendieron "un camino irreversible contra la violencia política de género".



"En estas elecciones 2023 haremos un llamado a fomentar debates de altura y respeto", escribió en Twitter antes de recordar que el Código de la Democracia sanciona estas acciones.



Daniela Chacón, quien fuera vicealcaldesa y concejal de Quito, también rechazó las declaraciones de Vanegas y opinó que el mencionado comentario en la tarima, "debería costarle la candidatura, pero los intereses son más importantes que la lucha comprometida contra la violencia de género", se lamentó.



Para la abogada feminista Lolo Miño, "la mejor sanción política es no darles el voto a estas personas misóginas, vulgares y con cero noción de administración pública".



Además, Miño señaló como "un contrasentido decir 'no soy político' mientras se está participando en política".