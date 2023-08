Ecuador detecta tres casos de variante EG.5 del Covid, la cual afirma que está presente en RD

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador confirmó que ha detectado tres casos de la variante EG.5, que ha provocado un repunte de casos en China y también en otros países en América como Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana.



Así lo señaló en una conferencia de prensa el subsecretario Nacional de Vigilancia de la Salud Pública del MSP, Francisco Pérez, tras indicar que los tres casos han sido identificados en la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito.



Precisó que el primer caso (índice) se detectó hace unas tres semanas y que el paciente se encuentra actualmente en su casa sin síntomas, pero remarcó que de ese caso no se tienen reportes de que haya contagiado a otras personas.



También otras dos personas han sido detectadas con la variante, que no corresponde al paciente índice, y no se tienen datos de nuevos contagios del linaje EG.5 de covid-19, añadió.



Pérez enfatizó que detectados los casos se puede presumir que la variante ya circula en Pichincha y posiblemente en otras regiones del país, aunque aclaró que los infectados no han mostrado síntomas graves.





"No hemos tenido los efectos que ha tenido la circulación de esta variante en otros países", precisó el subsecretario, que recomendó a la población aumentar el cuidado sanitario básico, sobre todo a las personas que presenten condiciones preexistentes como diabetes, hipertensión y problemas respiratorios, entre otros.



A aquellas personas vulnerables les aconsejó el uso de mascarillas y, en general, sugirió mantener los esquemas de vacunación para evitar contagios severos o graves.



Según Pérez, hay una "vacuna estacional" contra la covid-19 que dispone el sistema nacional de salud para personas en riesgo, pero señaló que se analiza la posibilidad de incorporar una dosis regular al sistema general de inoculaciones, como el que ya se dispone contra la influenza.



La EG.5 es una subvariante del linaje omicrón de la covid-19 y es una de las que ha generado preocupación porque ya circula en el país, observó el galeno.





Según el MSP, la XBB.1.5 es la variante de la covid-19 dominante en el país, pero también se han detectado otras como la XBB.1.16.1 en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Pastaza.



También hay otras variantes que el MSP las mantiene bajo monitoreo como las XBB.1.9.2 (Cotopaxi y Pichincha), XBB.1.9.2 (Chimborazo y Pichincha) y XBB.2.3.3 (Pichincha).



Sin embargo, el contagio de la covid-19 es escaso y prácticamente no se han registrado muertes por esta enfermedad en las últimas semanas, apuntó el subsecretario.



Pérez sostuvo que al no detectarse un cambio de comportamiento o incidencia de la epidemia (sobre todo en indicadores de hospitalización y mortalidad), el MSP no ha considerado sugerir medidas de prevención adicionales a las que rigen actualmente.



Por otra parte, el subsecretario advirtió de un repunte en los casos de dengue y dijo que en lo que va del año se han registrado 16 personas fallecidas con esa enfermedad, la misma cifra del total del año pasado.



En total, dijo, se han registrado 16.280 casos de dengue en el país, pero remarcó que la enfermedad ha recrudecido por las lluvias en la zona costera del país, especialmente en las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.



El dengue es una enfermedad tropical que se produce por la picadura del mosquito "aedes aegypti", que prolifera en las aguas estancadas que producen las lluvias en zonas tropicales.



Un 70 % del territorio ecuatoriano tiene condiciones ambientales propicias para la aparición del dengue, cuyos síntomas son fiebre, dolor de cabeza, náuseas y erupciones en la piel.