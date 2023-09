Hallan seis cadáveres y a un joven vivo tras secuestro de siete adolescentes en México

Autoridades mexicanas informaron este miércoles del hallazgo de seis cadáveres y un joven con vida en Zacatecas, estado del centro-norte del país donde se reportó el secuestro de siete adolescentes, la mayoría menores de edad.



La Fiscalía General de Justicia del Estado (FJGE) de Zacatecas indicó en un comunicado que el joven vivo, al que no identificó, "presenta diversas heridas" por lo que está en un hospital de la capital del estado bajo resguardo de elementos de seguridad.



"En el lugar, que es de difícil acceso, ya que no hay caminos para llegar a él, fueron localizados hasta el momento seis cuerpos sin vida de hombres jóvenes, los cuales permanecen en calidad de no identificados hasta que se agoten los mecanismos de reconocimiento", expuso la FGJE.



Aunque algunos medios locales señalaron que los cadáveres son de los otros adolescentes desaparecidos, la Fiscalía insistió en que "hasta este momento no se puede confirmar si entre los fallecidos se encuentra la totalidad de los jóvenes privados de la libertad el pasado domingo".



El presunto crimen, según han relatado testigos a los medios, ocurrió el domingo pasado, cuando sujetos armados atacaron a las víctimas en un rancho llamado El Potrerito de la comunidad de Malpaso, en el municipio de Villanueva, donde tenían una reunión.



Tres de los jóvenes son primos y el resto son amigos.



Entre los desaparecidos hay dos adultos de 18 años, pero los demás tienen entre 14 y 17 años.

Los familiares han bloqueado carreteras para exigir justicia, tras lo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió investigar.



"En todos los casos se actúa y no hay nada que se quede sin ser investigado y hay atención especial", manifestó en su rueda de prensa matutina de este miércoles.



Ni el mandatario ni la Fiscalía han adelantado hipótesis sobre la desaparición, pero Zacatecas es conocido por padecer una ola de violencia relacionada con el narcotráfico.



"Los avances en este proceso y en la investigación de los hechos se informarán por los canales oficiales institucionales cuando ello sea procesalmente oportuno", concluyó la FGJE.



El caso ha recordado la desaparición de cinco jóvenes aún no localizados en Lagos de Moreno, en el occidental estado de Jalisco, que levantó indignación nacional por el nivel de violencia y detalles macabros, incluyendo un video en el que criminales cometen un asesinato y aparecen, presuntamente, los secuestrados.



Zacatecas tiene la segunda tasa más alta de homicidios por cada 100,000 habitantes, con 87 en 2022, por encima de la media nacional de 25 y solo por debajo del índice de 113 de Colima, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).