Xóchitl Gálvez denuncia filtración de su número telefónico y dice que no lo cambiará

La candidata presidencial de la oposición mexicana Xóchitl Gálvez denunció este domingo la filtración de su número telefónico en redes sociales pero aseveró que no lo cambiará pues, pese a que ha recibido mensajes de odio, también le han llegado palabras de cariño.

"Filtraron mi número de teléfono y no han dejado de llegar mensajes. Preocúpense, porque esto ya nadie lo para", afirmó Gálvez en un mensaje en video publicado en su cuenta de X.

En la publicación, la candidata de los opositores Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), publicó su número de teléfono "por si aún no lo tienes", ironizó.

Aseveró que esto fue resultado del "pésimo" ejemplo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado jueves divulgó el número telefónico de la corresponsal del diario The New York Times, Natalie Kitroeff, el cual estaba en una carta que la periodista le había enviado para conocer su postura sobre un reportaje que le relacionaba con el narcotráfico.

Refirió que por ello se publicaron "con mala leche (mala fe)" muchos más teléfonos, entre ellos el de Gálvez, aunque puntualizó que ha decidido no cambiarlo.

Eso pese a que ha recibido mensajes en los que critican sus kilos de más y sus dientes chuecos.

"No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan, así que preocúpense, ya que esto ya nadie lo para", concluyó.

La divulgación del número telefónico de Gálvez ocurre luego de que el sábado se conociera que se filtraron en redes el teléfono de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, del hijo mayor del presidente López Obrador, José Ramón, además de otros funcionarios del gabinete presidencial y personajes afines al mandatario mexicano.

Además se da en medio de la controversia originada por el mandatario mexicano, quien el jueves exhibió una carta de la corresponsal del diario The New York Times con su teléfono.

En dicha misiva, la periodista le pedía su respuesta sobre una investigación de Estados Unidos, cerrada ahora, de supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Zetas que recibió la campaña de López Obrador en 2018 y que involucraba también a sus hijos.

La difusión de la información privada de la periodista desató una investigación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), además de un pronunciamiento de The New York Times y críticas de organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), que coincidieron en el riesgo que esto representa en México, uno de los países con más asesinatos de comunicadores.

Sin embargo, López Obrador desestimó la investigación del Inai y defendió haber divulgado los datos de la periodista.

Durante el sexenio de López Obrador (2018-2024), al menos 69 periodistas han sido asesinados, según recordó la organización Propuesta Cívica tras la controversia.