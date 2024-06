El oficialismo asegura que Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México

El presidente del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, aseguró que su candidata, Claudia Sheinbaum, será "la primera mujer presidenta" de México al imponerse en las elecciones presidenciales celebradas este domingo.

"Tenemos la fortuna de vivir en un momento estelar de la historia de nuestro país y también para nuestra América Latina y el mundo. Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de la historia de América del Norte", afirmó Delgado en la sede de campaña en la capital mexicana.

El anuncio del oficialismo se produce tras el cierre de los centros de votación a las 18:00 hora local (00:00 GMT), aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) todavía no ofrece resultados oficiales.

Según Delgado, sus encuestas de salida dan a Sheinbaum una "muy amplia" ventaja sobre la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, con "dos a uno de diferencia".



"No hay duda del triunfo de Claudia Sheinbaum", aseveró el dirigente de Morena.



Delgado describió a la exjefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023) como "una mujer que ha conquistado al pueblo de México" junto con "un movimiento popular que ha tocado los corazones de los mexicanos".



"Es una mujer además que ha dedicado gran parte de su vida a caminar junto al mayor líder de nuestros tiempos, Andrés Manuel López Obrador", continuó.



El dirigente nacional de Morena aseguró que esto "representa el triunfo irrefutable de las mujeres contra el machismo, la desigualdad y las violencias" y que con su "inspiración" se va a "garantizar el cambio al destino de las mujeres en el país".



"Como le dijo a nuestra candidata y futura presidenta una indígena en Chiapas (estado del sur de México), representa el sueño no cumplido de sus abuelas", agregó.



Por otro lado, Delgado señaló que Sheinbaum logró "cerrarle la boca a una oposición diminuta" a la que también llamó "racista, clasista y corrupta".



"El pueblo ha demostrado que no se deja engañar, ni con campañas de odio, ni con mentiras. Los votos vencieron a los bots", expresó.



Finalmente, el dirigente comentó que luego de que el INE dé los primeros resultados, Sheinbaum dará un mensaje en su centro de operaciones en Ciudad de México para después partir al Zócalo, la principal plaza pública, para su festejo.



El Instituto Nacional Electoral (INE) publicará a partir de las 20:00 horas del centro (02:00 GMT) el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mientras que entre las 22:00 y 23:00 hora local (04:00 y 05:00 GMT) anunciará el conteo rápido, que puede definir al ganador de la presidencia.