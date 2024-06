El Congreso de Perú autoriza el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China

El Congreso de Perú autorizó este miércoles el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China, luego de que el canciller, Javier González-Olaechea, argumentara ante el pleno que tenía "alta prioridad", al haber sido invitada oficialmente por su homólogo chino, Xi Jinping.

La decisión fue tomada con 71 votos a favor, 41 en contra y 6 abstenciones del pleno legislativo.

De esa manera, Boluarte fue autorizada a salir del país y viajar a China del 23 al 30 de junio próximo.

González-Olaechea se presentó poco antes ante el pleno Congreso para señalar que "el Gobierno considera esta visita de Estado de la más alta prioridad, en el contexto actual de la relación bilateral y en ocasión de la cumbre APEC 2024 y la visita de Estado" que hará Xi a Perú en noviembre próximo.

"Una visita de Estado no es endosable. O la realiza la presidenta o no la realiza. No puede ser subrogado por el presidente del Consejo de Ministros o el canciller de la República", aseguró, al exponer que la visita "no puede ser reemplazada" al tratarse "de una invitación de alto nivel".

Agregó que esta visita traerá "claros beneficios para ir cerrando brechas con proyectos", y recordó que el presidente chino visitará Perú para la inauguración del puerto de Chancay, que es construido en el norte de Lima por un consorcio liderado por la empresa china Cosco Shipping, y para asistir a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico (APEC).

De acuerdo con la agenda del viaje adelantada por el Ejecutivo peruano, Boluarte visitará las ciudades de Pekín, Shenzhen y Shangai, con el 28 de junio como día central, cuando está prevista una ceremonia en la plaza Tiananmen y un encuentro con Xi Jinping, así como la firma de acuerdos bilaterales.

Durante el debate de la petición, el congresista Eduardo Salhuana, de la derechista Alianza para el Progreso (APP), manifestó que el comercio con China representó el 40 % en 2023 para Perú, por lo que consideró que "no sería coherente" rechazar la invitación del presidente chino.

De similar posición fue la parlamentaria izquierdista Elizabeth Medina, quien consideró que este viaje es "una gran oportunidad" para incrementar las inversiones hacia su país para reducir las brechas de infraestructura.

Otros congresistas, como los derechistas Wilson Soto, José Jerí y Enrique Wong también destacaron que China es el principal socio comercial de Perú y que es necesario que la presidenta atienda el viaje como la máxima representante de la política exterior de su país.

Entre los opositores, el parlamentario Carlos Anderson consideró que no se debía autorizar el viaje de Boluarte porque su imagen "se encuentra desprestigiada a nivel internacional" por las denuncias e investigaciones que se siguen en su contra.