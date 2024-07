María Corina Machado: "Nosotros no aceptamos el chantaje" del Gobierno

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado dijo este martes durante una multitudinaria concentración en Caracas que el bloque antichavista mayoritario, que rechaza el resultado de las elecciones presidenciales del domingo, no acepta "el chantaje" del Gobierno ni del oficialismo "de que defender la verdad es violencia".

Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano otorgara a Nicolás Maduro la victoria en los comicios, Machado y el candidato que ella respalda, Edmundo González Urrutia, apoyados por numerosos políticos opositores, instaron a quienes votaron por el antichavista a reclamar su derecho de conocer las actas electorales para confirmar que hubo "fraude" por parte de las autoridades.

El CNE anunció, cuando se había escrutado el 80 % de las actas, que Maduro fue el ganador por una diferencia de 704,114 votos respecto a González Urrutia, pese a que quedaban todavía más de dos millones de votos sin computar y que, hasta la fecha, se desconoce a quién o quiénes fueron adjudicados, ya que nunca fue dado a conocer el 100 % del escrutinio.

El rechazo a los datos del CNE generó que miles de venezolanos salieran a la calle a protestar pacíficamente el lunes, cuando, en diversos puntos de Caracas, fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad del Estado con lacrimógenas y disparo de perdigones, como corroboró EFE.

Según cuatro ONG, al menos 11 personas fallecieron el lunes en el marco de estas protestas, mientras que 749 personas fueron detenidas, de acuerdo con un balance de la Fiscalía.

El Gobierno culpa de la violencia a Machado y a González Urrutia, lo que la opositora considera un chantaje que -aseguró- no aceptan ni ella ni la coalición antichavista que la respalda.

"No aceptamos el chantaje de que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad, violencia es desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas oficiales, originales, ya las conocemos y el mundo entero las ha visto", dijo Machado.

La antichavista retó al CNE a entregar "de una vez" las actas y preguntó: "¿Cuál es el miedo? ¿Por qué se tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Si nosotros lo hicimos con la gente (testigos y miembros de mesa que facilitaron actas), ¿por qué no las publican ellos?".

"Que no pretendan buscarnos para negociar resultados (...) lo único que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz, con garantías para todas las partes. Nuestro presidente así lo ha dicho de manera clara y tajante", concluyó.

La oposición creó una página web en la que ha publicado, hasta ahora, "el 81 %" de las actas electorales, que demuestran -según el antichavismo- que González Urrutia ganó a Maduro por casi cuatro millones de votos de diferencia.