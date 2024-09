El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este martes "ladrón" a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, luego de que Estados Unidos confiscara un avión oficial del mandatario en una operación que se llevó a cabo en la isla caribeña.

"Me dejaron sin avión, el ladrón del presidente de República Dominicana, (Luis) Abinader, que es un bandido, un ladrón", señaló Maduro en un acto televisado, luego de expresar, irónicamente, sus ganas de asistir al debate presidencial estadounidense entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump.

El mandatario venezolano sostuvo que está "muy pendiente" del debate presidencial, que se celebra este martes, y que si no le "hubieran robado el avión en República Dominicana", viajaría a Estados Unidos.

"El pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento (a Abinader), no me ponga carita de yo no fui, yo hablé bastante con él (...) cara a cara. Así que no puedo ir al debate, lo lamento", añadió.

Avión confiscado por Estado Unidos

El pasado 2 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la confiscación del avión oficial de Maduro en una operación que realizó en República Dominicana, con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre la nación petrolera.

A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada previamente por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX, "propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre".

La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida (EE.UU.) por haber sido "comprada ilegalmente" por 13 millones de dólares (unos 11,7 millones de euros) "a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches", denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.

De acuerdo al Departamento de Justicia estadounidense, la aeronave fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de Estados Unidos para su utilización por parte de Maduro.

Un comunicado de ese organismo afirmó que esa operación entraba en violación con una orden ejecutiva emitida por EE.UU. en 2019 que prohíbe a los estadounidenses participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendan actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluso, como miembros del régimen de Maduro.

En respuesta, el Gobierno de Venezuela anunció que se reservará el derecho de tomar acciones legales para "reparar" el daño causado por la confiscación de este avión.

Deterioro de relaciones

Las relaciones entre ambos países se han deteriorado desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el 29 de julio el retiro "inmediato" de sus representantes diplomáticos en República Dominicana, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, y Uruguay, a raíz de las críticas de estas naciones al proceso electoral venezolano celebrado un día antes.

El Consejo Nacional Electoral venezolano otorgó el triunfo a Nicolás Maduro, un resultado que luego convalidó el Tribunal Supremo de Justicia.

En esa oportunidad, el gobernante venezolano calificó de "injerencistas" los pronunciamientos de esos países que exigieron la revisión completa de las actas de votación de los comicios.

La crispación entre República Dominicana y Venezuela se ahondó aún más cuando la semana pasada el Gobierno de Estados Unidos confiscó en territorio dominicano un avión que, afirma, utilizó Maduro para realizar varios viajes internacionales.

El Gobierno dominicano declaró que la entrega del avión fue ordenada por los tribunales del país, a raíz de solicitudes en ese sentido formuladas por el Ministerio Público.