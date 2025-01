Centenares de personas llegan a embajada de EE.UU. en Bogotá tras reanudación de trámites

Centenares de personas llegaron este viernes a la embajada de Estados Unidos en Bogotá para hacer sus trámites de visado al reanudarse la atención consular suspendida el pasado lunes en medio de la crisis diplomática entre los dos países.

Desde la madrugada, personas que tenían cita para hoy llegaron a la sede diplomática a hacer fila con el fin de realizar sus trámites, como era normal antes de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunciara la suspensión de la emisión de los visados por la crisis diplomática.

También llegaron a la embajada personas que tenían cita para otros días de esta semana, como es el caso de Catia Quiroz, quien viajó el domingo desde Valledupar, capital del departamento del Cesar, para ser atendida el lunes y hoy regresó con la esperanza de recibir su visado, algo que no ocurrió.

"El domingo me cancelaron (la cita del lunes), por los problemas que ya todos sabemos. El problema es que tengo mi pasaje (de regreso a Valledupar) para hoy y hasta el momento no me ha llegado correo para nueva cita", afirmó a EFE Quiroz.

Sin embargo, una funcionaria de la embajada le dijo que hasta que no le llegue el correo con una nueva cita, no la atenderán.

"Yo tenía todo planeado: irme hoy (a Valledupar) después de la entrevista que era el lunes pasado (...) El problema es que me cuesta más dinero esperar el correo y volver", expresó la mujer, frustrada por haber perdido tiempo y dinero en la fallida diligencia.

El problema comenzó el domingo a raíz de la decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, de desautorizar el ingreso al país de dos aviones enviados por EE.UU. con migrantes deportados, alegando que no recibían "tratamiento digno" por venir esposados, lo que provocó una dura reacción de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que incluyó la suspensión del servicio de visados.

La reanudación de la atención consular fue condicionada por el Gobierno estadounidense a la aceptación por parte de Colombia de los vuelos que transportan a connacionales deportados de ese país, de los cuales los cuatro primeros llegaron el martes y miércoles.

Tres de esos vuelos fueron en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana enviados a Estados Unidos a buscar a los deportados, quienes llegaron al país sin esposas, mientras que el cuarto fue en un avión estadounidense.