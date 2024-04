Escándalo de corrupción afecta al partido gobernante de Japón en elecciones

El partido del primer ministro japonés Fumio Kishida, afectado por un extenso escándalo de fondos ilícitos, parecía haber perdido sus tres escaños en las elecciones parlamentarias parciales del domingo, según encuestas a pie de urna y resultados preliminares.

La derrota del Partido Liberal Democrático se considera un castigo a los votantes por sus vínculos con una saga de corrupción que estalló el año pasado y que ha socavado el liderazgo de Kishida. Sin embargo, la pérdida de poder de su partido es poco probable debido a la fractura de la oposición.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/22/panico-en-el-partido-gobernante-de-japon-por-escandalo-financiero-.jpg Escándalo financiero esta debilitando al impopular primer ministro de Japón, Fumio Kishida. (RFI)

"Los resultados fueron extremadamente graves", dijo a los periodistas en Tokio el secretario general del PLD, Toshimitsu Motegi. "Aceptamos humildemente los graves resultados y haremos todo lo posible para recuperar la confianza del público mientras continuamos nuestro esfuerzo por reformar y afrontar los desafíos".

El Partido Democrático Constitucional de Japón (CDPJ), de tendencia liberal, seguramente ganaría los tres escaños en Shimane, Nagasaki y Tokio, según las encuestas a pie de urna realizadas por la televisión nacional NHK, Kyodo News y otros medios.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/20211018-d4a2302c700f6784331bc132d581c86b701cdf34_17450680_20211018213702.jpg Fumio Kishida, primer ministro de Japón. (EFE)

El líder del CPDJ, Kenta Izumi, dijo que las elecciones parciales trataban de reformas políticas. "Hay muchos votantes en todo el país que también quieren mostrar opiniones (similares)", dijo, añadiendo que buscará elecciones nacionales anticipadas si las reformas del partido gobernante son demasiado lentas.

La derrota en la prefectura de Shimane fue especialmente impactante para el partido gobernante y podría socavar la influencia de Kishida, ya que los legisladores del PLD podrían intentar derribarlo para poner una nueva cara previo a las próximas elecciones generales. Una medida así arruinaría las esperanzas de Kishida de presentarse a la contienda presidencial del partido en septiembre para otro mandato de tres años. Puede convocar elecciones en cualquier momento antes de que expire el mandato actual de la cámara baja en octubre de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/11/kishida.png Kishida ofreció el apoyo de Japón para disuadir agresiones y asegurar la paz. (EFE)

Kishida ha luchado contra la caída de los índices de apoyo desde que estalló el escándalo de corrupción el año pasado. Ha destituido a varios ministros del gabinete y otras personas de puestos ejecutivos del partido, ha llevado a cabo audiencias internas y ha redactado medidas de reforma, pero los índices de apoyo a su gobierno han disminuido a alrededor del 20%.

El escándalo se centra en fondos políticos no declarados recaudados mediante la venta de entradas para eventos del partido. Esto llevó a que 10 personas —legisladores y sus asistentes— fueran acusadas en enero.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/18/seul-washington-y-tokio-empiezan-a-compartir-datos-de-misiles.jpg Kishida ha destituido ministros y ejecutivos del partido para luchar contra la caída de apoyo. (EFE)

Más de 80 legisladores del partido gobernante, la mayoría de ellos pertenecientes a una facción importante del partido liderada anteriormente por el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, han reconocido no declarar fondos en una posible violación de la Ley de Control de Fondos Políticos. El dinero recibido de esta práctica de larga data supuestamente se destinó a fondos para sobornos no controlados.

Los resultados finales se esperan el lunes temprano.

