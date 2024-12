El Kremlin elude comentar la presencia de Al Asad en Rusia

El Kremlin eludió este lunes comentar la presencia del depuesto presidente sirio Bachar al Asad en Rusia, donde habría recibido asilo.

"Sobre el lugar en que se encuentra el señor Asad ahora no hay nada que decir", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, al contestar a la pregunta sobre si confirmaba la información difundida el domingo por la agencia oficial TASS, que citaba fuentes del Kremlin, de que el derrocado mandatario se encuentra en Rusia.

También se abstuvo de responder a una pregunta sobre cuándo fue la última vez que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con Al Asad.

"Dejo sin respuesta esa pregunta", zanjó

Peskov indicó que la "agenda oficial" del presidente no contempla una reunión con el depuesto mandatario.

"No, no es absolutamente necesario. No estamos obligados a hacerlo", dijo el portavoz del Kremlin sobre si Rusia anunciaría de manera oficial la concesión de asilo a Al Asad y a su familia, como informaron este domingo las agencia rusas.

Explicó que, "desde luego, ese tipo de decisiones (la concesión de asilo) no pueden adoptarse sin participación del jefe del Estado. Es una decisión que le corresponde tomar a él".

"Lo ocurrido, seguramente, sorprendió a todo el mundo, y en este caso nosotros no somos una excepción", dijo Peskov al ser preguntado sobre la rápida pérdida de apoyo que sufrió Al Asad entre sus militares.