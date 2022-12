Zelenski pide a ucranianos estar preparados para ataques con misiles rusos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido esta noche a los ucranianos estar preparados para nuevos ataques con misiles rusos y que, por tanto, presten atención a las sirenas.



"No olvide estar preparado para ataques con misiles o provocaciones rusas. La defensa aérea se está preparando, el Estado se está preparando y todos deben prepararse. Por favor, preste atención a las sirenas", ha dicho.



En su habitual discurso de última hora, el líder ucraniano ha afirmado que la situación en la línea del frente es "difícil, aguda", ya que los rusos están utilizando "todos los recursos que tienen a su disposición -y estos son significativos- para obtener al menos algún avance".



Zelenski ha agradecido a sus militares que mantengan sus posiciones "con firmeza" y que no solo no pierdan "nada" de territorio, sino que expulsen a los ocupantes.



En cuanto al suministro eléctrico, muy dañado por los constantes ataques rusos, el presidente ucraniano ha explicado que la tarde de este lunes alrededor de 9 millones de personas estaban desconectados de la red en toda Ucrania.



En este sentido, ha agradecido a todos los trabajadores de las empresas del sector que hayan podido suministrar más energía en los últimos días de Nochebuena y Navidad, a pesar de ser jornadas festivas.

En su discurso,ha informado de la conversación telefónica que ha mantenido con el primer ministro de la India, Narenda Modi, que en 2023 asume la presidencia del G20, que desea sea "fructífera no para alguien en particular, sino para todos los que valoran la paz en el mundo"."India puede ser más activa en los esfuerzos para poner fin a la agresión, así que espero que podamos hacer más juntos por la estabilidad global en el próximo año", ha subrayado.