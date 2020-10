Harari y el ser humano hackeable (3)

El tercer punto que plantea Yuval Noah Harari, de los cinco que entiende son claves para el porvenir inmediato de la humanidad es sobre el desarrollo tecnológico:

3. El ser humano ya es un sistema hackeable

Para Harari, otra gran consecuencia de la aceleración tecnológica es que el ser humano se ha convertido en un animal hackeable, advirtiendo que es algo que ningún sistema totalitario del siglo XX logró: aun si el KGB o la Gestapo te seguían 24 horas por día, escuchando cada conversación que tenías, observando a cada persona con la que te encontrabas, no tenían el conocimiento biológico suficiente para comprender qué sucedía dentro de ti. Y por cierto no tenían el poder de computación necesario para entender siquiera los datos que lograban obtener. Hoy, existe la tecnología que permite descifrar a los humanos como sistema, saber qué pensamos para anticipar nuestras elecciones, para manipular nuestros deseos humanos de manera que nunca antes fueron posibles.

Para hackear a un ser humano solo se necesitan dos cosas complejas: un montón de datos, en particular biométricos y mucho poder de computación para comprender todos esos datos. Esto nunca antes fue posible en la historia... Hoy es posible: hoy las corporaciones y los gobiernos comienzan a poder hacerlo.

Esto se debe a la fusión entre la revolución en biotecnología (por lo que cada vez somos mejores a la hora de entender lo que sucede dentro de nosotros, en el cuerpo y en el cerebro) y la revolución simultánea en tecnología informática... Cuando sumamos las dos cosas, logramos la capacidad de crear algoritmos que me entienden mejor de lo que yo me comprendo a mí mismo. Estos algoritmos no solo pueden predecir mis elecciones: también pueden manipular mis deseos y, básicamente, venderme cualquier cosa, ya sea un producto o un político.