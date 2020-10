No despunta el apagafuegos

El presidente Abinader confesó que trabaja hasta la medianoche mientras que su agenda pública en el día no tiene pausa, por lo que ya hay quienes se preguntan hasta cuándo mantendrá ese ritmo. Esto adquiere más dimensión porque no despunta el funcionario que daría la cara a las dificultades diarias, un apagafuegos que en el Gobierno anterior terminó siendo JR Peralta. Se trata de alguien que enfrente asuntos que por su conflictividad no es prudente que el mandatario en persona los maneje. Hasta ahora lo que se ha visto es a funcionarios ocupados en lo suyo o buscando excusas, y es mala señal que a pesar de no trascender un apagafuegos, asoma cabeza el funcionario del tipo bombero loco, que apaga el fuego con gasolina.