Roque Espaillat será el candidato presidencial del partido de Ramfis Trujillo

"Más Importante que Ramfis Domínguez Trujillo es la patria y es el pueblo y es por eso que hoy me desprendo completamente de mi candidatura presidencial para estas elecciones del 2024", con estas palabras Domínguez Trujillo presentó a Roque Espaillat como el candidato presidencial de su partido, Esperanza Democrática (PED).

Domínguez Trujillo precisó que la República Dominicana "no iba a tener opciones para las elecciones venideras de mayo" lo que a su consideración "sería un crimen" permitir que "delincuentes" se queden con el poder.

"Quiero dejar claro que no es un tente ahí, que esta es una decisión firme y permanente y que este servidor (Roque Espaillat) se entregará en cuerpo y en alma a trabajar por nuestro partido, por nuestro proyecto y por nuestra patria", dijo Domínguez Trujillo.

Sostuvo que su candidatura presidencial será certificada este año.

El pasado 22 de febrero, el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó la acción de amparo electoral de extrema urgencia interpuesta por Domínguez Trujillo con la que buscaba que la Junta Central Electoral (JCE) reconociera su candidatura presidencial.

Precisó que esa organización política que dirige ha alcanzado todo lo que se ha propuesto pese a los ataques y las difamaciones en su contra.

"Aquí estamos parados más vivo que nunca y hoy fortalecidos por un binomio presidencial", dijo

Manifestó que el país tiene una mejor opción para las elecciones con un partido compuesto de hombres y mujeres que darán el todo por la patria.

"A los que llegaron a creer que trancándome el juego se iban a quedar con todo, ahora es que empieza el pleito, ahora vamos a ver si el gas pela", dijo Domínguez Trujillo.

De su lado, Roque Espaillat agradeció su elección como candidato presidencial del PED y manifestó que el país atraviesa por momentos difíciles ya que vive endeudado por el gobierno.

"No hay nadie que sea temeroso de Dios y que vote por los corruptos, por quienes han dañado este país", dijo Espaillat.

Indicó que el PED es el único partido que encarna los valores duartianos, por lo que están decididos a organizar y trabajar por el compromiso con el país.

"A partir de ahora quiero que me vean como lo que siempre he sido y lo que siempre he pretendido ser, un simple ciudadano de este país que grita a viva voz que de rodillas solo ante Dios, jamás ante los poderosos", dijo Espaillat.