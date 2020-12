$!Salud Pública advierte a suplidores que deben ajustarse a la legalidad para participar en sus licitaciones

El ministro de Salud, Plutarco Arias, advirtió a las empresas proveedoras que participan en una licitación que hace esa institución para la adquisición de equipos, reactivos e insumos para el Laboratorio Nacional, que las que no cumplan con todos los requisitos del proceso no serán aceptadas.

El funcionario dijo que hay siete compañías que siempre ganaban las licitaciones de forma ilegal y con malas prácticas y que son parte de las que este martes intentaron crear un desorden, mientras la División de Compras del ministerio recibía la documentación del citado proceso.

Dijo que la licitación tiene un costo total de 941 millones 893, 255 pesos y la convocatoria fue hecha el pasado día 18. En esta se señala que tiene carácter de urgencia.

“Son siete compañías, más o menos, que están acostumbradas a la mala práctica y que yo las tengo en la lista, vistas muy bien y que sé cuales son y cuando me lo dijeron automáticamente las vi y no solamente las tengo yo, las tienen todos los servicios de inteligencia del país”, indicó el funcionario, aunque no las identifico.

“Esa gente no debieron participar porque están acostumbrados a solamente ganar ellos, ganaban y de la forma más ilegal posible. Entonces como ellos están acostumbrados a esa mala práctica, eso no se va a producir aquí. Tendrán que ajustarse a la legalidad, porque simple y llanamente era una recepción de documentos y porque le estaban recibiendo los documentos crearon un caos que yo creo que no debieron hacer”, dijo Arias.

Sobre el incidente aseguró que se trató de una bulla con fundas plásticas que hicieron varias personas mientras se recibían los sobres de las empresas participantes, lo que provocó un caos que entorpeció la recepción de documentos.

El funcionario habló al encabezar una rueda de prensa este miércoles para ofrecer las informaciones del boletín 258 de seguimiento al COVID-19 y del comportamiento de la pandemia en las últimas semanas en el país.