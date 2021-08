Allegada al actor desaparecido denuncia autoridades han sido negligentes; afirma Andy tiene condición médica

Una allegada al actor Andy Iturbides, cuyo paradero se desconoce desde el jueves 19 de agosto, denunció que las autoridades han sido negligentes en la búsqueda del joven, quien afirma tiene una condición médica.

A través de un video que difundió por redes sociales, la mujer asegura que las autoridades no iniciaron la búsqueda de Andy de inmediato, a pesar de que llevaron constancia médica que certifica que es una persona vulnerable por su condición, la cual no especificó.

“No nos aceptaron la denuncia. Esperamos 24 horas, a pesar de que médicamente es lo correcto que lo hayan empezado a buscar el jueves y ha sido una travesía que revisen las cámaras. Todavía hoy (sábado) no nos dicen qué han visto en las cámaras”, dijo tras asegurar que existe falta de coordinación y de interés entre las instituciones del país, refiriéndose a la Policía Nacional y al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

Aunque no dijo cuál es su parentesco con Andy, la mujer, visiblemente desesperada y en llantos, implora a las autoridades que se sumen a la búsque del joven actor. “Hay que matarse buscando contactos porque Andy no tiene apellido y no es hijo de un poderoso de aquí”.

Este sábado, familiares, personas allegadas y seguidores del actor dominicano Andy Iturbides continúan las labores de búsqueda en el territorio nacional para dar con su paradero.

“Vamos a encontrar a Andy. Sábado 21 de agosto estaremos en una búsqueda masiva en las siguientes zonas: Gazcue, Zona Colonial, Villa Consuelo, El Malecón, Villa Francisca, Villa Juana, George Washington, Parque Mirador Sur, Parque del Este, Centro Olímpico, hospitales y hoteles”, reza una imagen que circula en las redes sociales, de la que famosos y usuarios de la red social se han hecho eco.