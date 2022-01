¿Niños hiperregalados? Aplica la regla de los cuatro regalos el Día de Reyes

Según los últimos estudios, los niños reciben en Navidad diez veces más regalos de los que necesitan. Seguro que lo has escuchado una decena de veces: los niños terminan queriendo el juguete que no les compraste (y que tiene su vecino) o prefiriendo la caja o la envoltura. Es así. Por eso, los especialistas recomiendan no excederse al momento de regalarles. Porque, entre otras cosas, se sobrecargan, y eso les apaga la ilusión y los sobreestimula, según apunta el portal serpadres.es.

¿Crees realmente que los niños disfrutan cada vez que reciben una avalancha de juguetes? ¿Realmente valoran cada regalo? La respuesta es "no". Cuantos más regalos reciben, más vacíos se sienten, porque no son capaces de 'digerir' tal empacho.

Esta situación se conoce como el "Síndrome del Niño Hiperregalado" y consiste en el falso intento de los padres de compensar con juguetes el poco tiempo que pasan con sus hijos a lo largo del año. Un hecho que es peligroso para el buen desarrollo emocional de los más pequeños.

Por esta razón, tanto psicólogos infantiles como pediatras recomiendan seguir la regla de los cuatro regalos. Aseguran que es la cifra perfecta para hacerlos felices. Es simple.

La regla de los cuatro regalos Algo para llevar (ropa, zapatos, algún accesorio...). Algo para leer. Algo que realmente deseen (el favorito o preferido, el que han pedido, el que les llene de ilusión y esperen con muchas ganas) Algo que realmente necesiten.

Se trata de apostar por la calidad en los regalos navideños frente a la cantidad, un auténtico desafío cuando se trata de niños. Porque ellos, evidentemente, sienten un afán desenfrenado por tenerlo todo y, si es posible, ya, en este mismo momento.