Recomendaciones de experta para evitar que tus hijos sean víctimas de abuso sexual

El abuso sexual infantil es un tema que preocupa cada vez más a los padres dominicanos. Y no es para menos, si tomamos en cuenta los casos que se han hecho públicos en el país en lo que va de año. El más reciente es el de Willenni Lorenzo, una niña de 11 años de San Cristóbal que habría sido asesinada por un allegado a su familia, conocido como Bruly, a quien también se le acusa de acosar sexualmente a otra menor de 13 años.

El término abuso sexual hace referencia a un delito que consiste en atentar contra la libertad sexual de otra persona, en este caso menor de edad, sin violencia o intimidación y sin consentimiento, según la definición que ofrece la Real Academia Española. A consideración de la psicóloga infanto-juvenil Francesca Brea, la prevención debe iniciarse desde los primeros años de vida de los niños.

"A los niños hay que enseñarles cuáles son las partes privadas y las públicas, diciéndoles quién los debe tocar y de qué forma. Por ejemplo, cuando el padre o la madre lo esté bañando, deben decirles ´te estoy tocando porque te estoy ayudando a bañar. Solo tú, papá y mamá deben tocarte para bañarte o limpiarte, o el médico delante de mamá y papá´", explica.

La especialista en abuso sexual infantil indica que esta rutina permite que los niños sean conscientes de cuándo es correcto que los toquen, quién lo puede hacer y de qué manera. A partir de los cinco años de edad, refiere que se debe empezar a fomentar la comunicación efectiva con los hijos y hacerles saber que no es válido ocultarles conversaciones con adultos o situaciones comprometedoras a los padres.

"Esto se puede hacer empleando conceptos como ´secretos buenos´ y ´secretos malos´. Para explicarlo, podemos poner como ejemplo que un secreto bueno es que le tenemos una sorpresa por su cumpleaños a mamá y no le podemos decir; mientras que un secreto malo es cuando alguien te dice o hace algo y pide que no le cuentes a mamá o a papá", explica.

A medida que los niños vayan creciendo, hay que adaptar el mensaje para que sea lo más claro posible y hacerlos conscientes de que, como padres, siempre estarán para protegerlos, por lo que no deben tener miedo de denunciar cualquier situación que estén viviendo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/09/dar-carino-b3c90803.jpg

No hay que obligarlos a dar cariño

Para Brea es importante que los progenitores entiendan que no es adecuado exigirle a un menor demostrar cariño físico si este no se siente cómodo. Esto, según dice, porque cuando a un niño se le obliga a dar un beso o abrazo en contra de su voluntad, se le transmite el mensaje de que otras personas pueden decidir sobre su cuerpo y obligarlo a hacer cosas con las que no se sienta cómodo.

"Muchos padres entienden que hay que enseñarlos a saludar como muestra de cortesía, pero el saludo puede ser verbal o con la mano; no tiene porqué implicar un contacto físico", añade.

La psicóloga concuerda con lo que plantea la guía para padres "Cómo prevenir el abuso sexual contra nuestros hijos e hijas" elaborada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de que el abuso sexual suele ser cometido por una persona cercana a la víctima o la familia.

En ese sentido, Brea indica que hay que trabajar la independencia en los hijos para que estos puedan valerse por sí mismos sin necesidad de que un adulto que no sea su padre o madre los asista. "Aunque se trate de la nana o un tío, no se les puede enseñar a los niños que cualquiera los puede tocar para bañarlos o limpiarlos luego de ir al baño, porque luego lo normalizan", enfatiza.

El peligro de las redes sociales

Las redes sociales son un arma peligrosa, sobre todo cuando se habla de menores. Es por ello que la experta recomienda a los adultos controlar su uso en los niños. Dice que, como sus tutores, es válido revisar de vez en cuando las personas con las que hablan y el contenido que consumen.

Una práctica cada vez más común por parte de los padres en estas plataformas es compartir fotos y videos de sus hijos. La experta recomienda tener cuidado con la sobreexposición con poca ropa, con poses o situaciones que se puedan sexualizar, aunque se trate de niños pequeños. Ella aclara que lo que puede ser tierno para muchos, puede despertar el morbo en otros.