Bella Hadid alega "desconocimiento" salir en la fallida campaña de Adidas criticada por Israel

La modelo estadounidense de origen palestino Bella Hadid achacó a una "falta de entendimiento colectiva" su fallida campaña de moda con Adidas, criticada por el Gobierno de Israel por una trágica referencia histórica y por la postura propalestina de la modelo, que ella defendió.

"Aunque las intenciones eran hacer algo positivo y unir a la gente a través del arte, la falta de entendimiento colectiva de todas las partes socavó el proceso", dijo en su cuenta de Instagram este lunes por la noche.

Hadid, de 27 años, se declaró "sorprendida, disgustada y decepcionada" por la "falta de sensibilidad" del proyecto.

La campaña de Adidas, en el ojo del huracán, se estrenó a principios de este mes y presentaba a Hadid, con un ramo de flores y calzando una nueva versión 'retro' de las zapatillas que la firma de ropa deportiva alemana lanzó en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich (Alemania).

Esas Olimpiadas quedaron marcadas por un ataque del grupo extremista palestino Septiembre Negro en la villa olímpica en el que murieron 11 deportistas israelíes y un policía alemán, como recordó el Gobierno de Israel en un mensaje en su cuenta de X dirigido a Adidas.

Israel también arremetió contra Hadid como "cara de la campaña", acusándola de "propagar el antisemitismo y llamar a la violencia contra israelíes y judíos" y, junto a su padre palestino, el empresario inmobiliario Mohamed Hadid, de promover "calumnias de sangre y conspiraciones antisemitas".

Hadid, desde que comenzó la guerra en Gaza, que divide a la sociedad estadounidense, ha expresado su apoyo al pueblo palestino y ha criticado al Gobierno de Israel por su ofensiva militar, todo ello condenando los ataques del grupo extremista palestino Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre.

Alega desconocimiento

La famosa modelo el día del lanzamiento de la campaña.

Poco después del mensaje de Israel, Adidas publicó un comunicado disculpándose por la campaña, eliminó a la modelo de la publicidad, sin mencionarla y dijo que estaba "revisando el resto de la campaña", lo que fue mal recibido por los seguidores de la también 'influencer', que llamaron a un boicot de la firma.

Solo recientemente, según un comunicado de Euronews, Adidas pidió disculpas a Hadid y a otros socios por el "impacto negativo" sobre ellos de la polémica, que atribuyó a referencias a los "trágicos acontecimientos históricos que eran completamente no intencionadas".

Hadid, en su mensaje, dijo que no se habría involucrado "a sabiendas" con un proyecto "vinculado a una tragedia horrible", dijo que no sabía nada de la "conexión histórica" con el ataque de las Olimpiadas ocurrido hace 52 años y reconoció que ella misma, su equipo y Adidas deberían haber investigado.

No obstante, y sin referirse a los mensajes de Israel directamente, la modelo reivindicó que "Palestina no es sinónimo de terrorismo", se declaró "una mujer orgullosamente palestina" y sentenció que el "antisemitismo no tiene lugar en la liberación del pueblo palestino".

No es la primera polémica de este tipo que afronta Adidas: hace dos años, la firma terminó una lucrativa colaboración con el rapero estadounidense Kanye West, con quien comercializaba la marca Yeezy, en represalia por una serie de comentarios antisemitas de este.