La serie de televisión alternativa "List it to win it" se filma en Punta Cana

Un innovador programa de televisión filma en Punta Cana, los capítulos de una competencia entre varios agentes inmobiliarios, que buscan ganarse el derecho a venta de una casa del mas alto valor multimillonario en esa zona turística.

La serie de televisión alternativa, «List it to win it» (Captar para ganar) es una combinación de “Shark Tank” y “Estilos de vida de ricos y famosos”, sus episodios pilotos ya comenzaron a rodarse por la productora Latin Hollywood Films en conjunto con Sparkhope Productions y HWY 101 Entertainment.

De acuerdo con un comunidado, los productores hicieron una gran busqueda por todo el pais y despues de entrevistar más de cien corredores, los escogidos para participar son: Francesca Bonelly Mansano, Michaela Blundell, Hansel Brito, Indiana Castaños, Stefano Fuentes, Jelena Golubovic, Melinda Tolbert, Mario Popovici, Olesya Kuidanova, Andrea Rodriguez, Brett Henry y la diseñadora de interiores Paola Alvarado, quienes conforman un impresionante elenco internacional.

Esta será la quinta producción que se grabará en Punta Cana gracias a Latin Hollywood Films, una compañía con base en Los Ángeles, USA. La directora en general (CEO) nacida en Republica Dominicana, Kiki Meléndez ha sido pieza importante en dar luz verde a varias series de televisión para los Estados Unidos, tanto para el mercado en Inglés, como el mercado español.

En mayo del 2021 la empresa productora grabó tres especiales de comedia en el Barceló Bávaro Grand Hotel, titulados Broads Abroad, Black Girl Magic y Reinas de la Risas. Después un comercial para PBS Kids y ahora este proyecto. La empresa tiene además en carpeta rodar dos películas.

“Hemos reunido un tremendo equipo de ensueño para “List it to Win It” (Captar Para Ganar) y estamos trayendo más trabajos y exposición a esta hermosa zona, gracias al gran pueblo de Punta Cana que nos han dado tanto apoyo. La serie se iniciará en República Dominicana, pero cada capítulo se grabará en diferentes destinos de lujo en todo el mundo”, establece un comunicado enviado a Diario Libre.

Estos programas serán dirigidos por la ganadora de premios Carmen Marrón (Queen Sugar, Go for it! and Endgame) quien relató que es un honor crear una serie que exhibirá el maravilloso talento y corazón de los asesores de bienes raíces, desde un destino de lujo de clase mundial como lo es Punta Cana.

El proyecto contará con la ejecutiva de la directora (CEO) Kim Devenne de HWY 101 Entertainment en conjunto con Giancarlo Beras Goico y TimeCodes Films (“Freddy” La Película), Kiki Meléndez, Carmen Marron y Kim DeVene.