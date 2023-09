El apasionado beso entre Bad Bunny y Gael García para una película

El cantante urbano Bad Bunny y el actor mexicano Gael García Bernal protagonizan un apasionado beso en la película "Cassandra".

Varias escenas se han filtrado y, por supuesto, han dado de qué hablar. En el clip se ve como García Bernal, en la piel del protagonista Cassandro, toma la iniciativa del beso haciendo sentir incómodo al personaje de Bad Bunny.

Ante esto, el reguetonero se pronunció para la revista Time: "Mi primer beso en una película y fue con un hombre. Ese es mi castigo por estar con tantas mujeres en mi vida".

"Si estás actuando, estás siendo una persona que no eres", añadió. "Así que cuando me pidieron eso, les dije: ´sí, estoy aquí para lo que quieran´. Creo que fue muy cool. No me sentí incómodo", reveló Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante de 29 años.

La cinta está basada en la vida del luchador aficionado gay Cassandro "El Exótico", el alter ego sobre el cuadrilátero de Saúl Armendáriz.

Gael García se pondrá en la piel de Cassandro en la cinta de Amazon Prime que llega el 22 de septiembre después de ser aplauda en el Festival de Sundance. El actor es popular por otros filmes como 'Amores Perros', 'Diarios de motocicleta' y 'La mala educación'.

"Cassandro" fue dirigida por el ganador de un Premio Oscar Roger Ross Williams (por el documental 'Music by Prudence' 2010), y escrita por él mismo junto a David Teague y Julián Herbert.

La película está producida por Gerardo Gatica, Todd Black, David Bloomfield, Ted Hope y Julie Goldman, con la producción ejecutiva de García Bernal, Paula Amor, Mariana Rodríguez Cabarga, A. Müffelmann, Matías Penachino, David Teague, Jason Blumenthal y Steve Tisch.

Actúan Roberta Colindrez, Joaquín Cosío, Raúl Castillo, Perla de la Rosa, entre otras.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/15/gael-garcia-en-escena.jpg El actor Gael García Bernal en escena. (AMAZON PRIME)