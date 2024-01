"Oppenheimer" lidera los Globos de Oro con victorias para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Nolan

El drama épico estadounidense de Christopher Nolan, "Oppenheimer", dominaba la 81ª edición de los Globos de Oro, donde "Succession" y "The Bear" también se llevaron múltiples honores el domingo por la noche.

"Oppenheimer", quizás la favorita para los Premios de la Academia, obtuvo cuatro grandes premios, incluido el de mejor director para Nolan, mejor actor dramático para Cillian Murphy, mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. y mejor música original para Ludwig Göransson.

"Periodistas de los Globos de Oro, gracias por cambiar y, por lo tanto, cambiar su nombre", dijo Downey.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/07/cilliam-murphy-globos-de-oro.jpg Cillian Murphy en la alfombra roja de los Golden Globes. (FUENTE EXTERNA)

Nuevo rumbo

Los Globos cumplen 81 años, pero se enfrentan a un capítulo nuevo e incierto.

Después de ediciones tumultuosas y de numerosos escándalos, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se disolvió, lo que abrió paso a unos nuevos Globos, en una nueva televisora (CBS), para intentar recuperar su posición como la tercera entrega de premios más importante del año, después de los Oscar y los Grammy. Incluso el menú (sushi de Nobu) había cambiado.

La gala tuvo un comienzo difícil. El maestro de ceremonias Joy Koy subió al escenario del Beverly Hilton International Ballroom en Beverly Hills, California.

El monólogo del filipino-estadounidense abordó algunos temas esperados: El medicamento para bajar de peso Ozempic, la habilidad de Meryl Streep para ganar premios y la larga duración "Oppenheimer", ("Necesitaba otra hora", dijo).

Después de que un chiste que no dio risa, Koy, quien fue nombrado anfitrión después de que, según se informó, algunos nombres más importantes se negaran, también notó lo rápido que fue elegido para el trabajo.

"Oye, conseguí el trabajo hace 10 días. ¿Quieres un monólogo perfecto?", dijo Koy.

"Escribí algunos de estos (chistes) y son de los que te ríes".

La victoria de Downey, su tercer Globo, le negó uno a Ryan Gosling y su Kenergy, o energía de Ken, que era considerado uno de sus más fuertes competidores en una de las muchas contiendas cara a cara entre "Oppenheimer" y "Barbie" de Greta Gerwig. Los cineastas se enfrentaron en la categoría de mejor dirección, donde triunfó Nolan.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/08/christopher-nolan-ap-globos-de-oro.jpg Christopher Nolan gana como mejor director de "Oppenheimer". (AP)

"Barbie" y "Oppenheimer", dos éxitos de taquilla unidos por una fecha de estreno común, también se enfrentaron en la categoría de mejor guion.

Pero, sorpresivamente, Justine Triet y Arthur Harari ganaron por el drama judicial francés "Anatomie d´une chute" ("Anatomía de una caída"). Posteriormente, la película de Triet también obtuvo el premio a la mejor película internacional.

Aunque los Globos no tienen una correlación directa con los Premios de la Academia, pueden impulsar campañas de filmes en un momento crucial. La votación para las nominaciones al Oscar comienza el jueves y las sensaciones gemelas de Barbenheimer siguen siendo las favoritas.

Sin embargo, se avecinan otros contendientes, como la fábula al estilo Frankenstein de Yorgos Lanthimos, "Poor Things" ("Pobres criaturas").

Su estrella, Emma Stone, ganó el premio a la mejor actriz de comedia o musical.

Emma Stone recibiendo su Golden Globe pic.twitter.com/wAJtwOnrZT — Indie 505 (@Indie5051) January 8, 2024

"Veo esto como una comedia romántica", dijo Stone. "Pero en el sentido de que Bella se enamora de la vida misma, más que de una persona. Ella acepta lo bueno y lo malo por igual, y eso realmente me hizo ver la vida de otra manera".

El primer premio de la noche fue para Da´Vine Joy Randolph a la mejor actriz de reparto por "The Holdovers" ("Los que se quedan") de Alexander Payne.

Randolph se ha convertido en la favorita en la categoría por su interpretación de una mujer afligida en el drama de un internado ambientado en la década de 1970.

"Oh, Mary, has cambiado mi vida", dijo Randolph sobre su personaje. "Me has hecho sentir vista de tantas maneras que nunca había imaginado".