Las películas y cortos que se proyectarán en el Festival de Cine Global 2024

El XVI Festival de Cine Global de Santo Domingo 2024 (FCGSD) se inauguró este viernes en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El esperado evento del cine reunió en una sala llena a figuras locales e internacionales y fueron reconocidas las actrices mexicanas Kate del Castillo y Yalitza Aparicio por sus aportes al cine.

Las actrices agradecieron a todo el festival, al director Omar de la Cruz, Yvette Marichal, el expresidente Leonel Fernández, entre otros.

Encabezaron el acto y entregaron reconocimiento, además, el empresario Manuel Corripio y Marianna Vargas Gurilieva, directora de la Dirección General de Cine (Dgcine).

La película inaugural de esta edición fue "Erase una vez en el Caribe", Puerto Rico, dirección Ray Figueroa.

Premio Pericles Mejía

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/26/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas02_1.jpg Hijos de Pericles Mejía reciben distinción póstuma a su padre. (KEVIN RIVAS)

Este año se instituyó el Premio Pericles Mejía en memoria del reconocido actor y cineasta como un orgullo del arte y la cultura y digno representante de la República Dominicana.

Con el premio Pericles Mejía fueron resaltados el actor dominicano en la diáspora Elvis Nolasco y el asesor de moda Carlos Lamarche, quienes recibieron las estatuillas con sobrada emoción.

En tanto que Pedro Juan López (PJ) obtuvo el reconocimiento Camilo Carrau valorando su labor en el cine local e internacional.

La comunicadora Laura Castellanos mereció el reconocimiento Lidia Bastos por sus cualidades éticas y humanas, además de sus aportes a la industria cinematográfica local. Estuvo acompañada de sus tres hijos, quienes sonrientes alzaron las manos, aplaudieron y celebraron el premio con ella.

La exsecretaria de Estado de Florida, Katherine Harris, obtuvo el premio Arturo Rodríguez por su contribución al establecimiento de las relaciones en la industria cinematográfica entre Florida y República Dominicana.

En su discurso en inglés agradeció al expresidente Fernández y a la República Dominicana, país que ama por igual que Estados Unidos y recordó las más de dos décadas de cercanía con el país y el Festival de Cine Global.

"Estoy cada vez más impresionada por todo lo que están logrando en el cine. Es un honor estar aquí. Muchas gracias", dijo Harris.

La jornada cinematográfica se desarrollará hasta el 4 de febrero en el Palacio de Cine Blue Mall, en memoria del laureado actor y cineasta Pericles Mejía y dedicado a la ciudad de Nueva York y a la diáspora dominicana que se destaca en el cine.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas14.jpg La política estadounidense Katherine Harris fue reconocida. (KEVIN RIVAS)

Programación total

Para el FCGSD 2024 se proyectarán 108 producciones de largo y cortometraje hasta el 4 de febrero en la sala de Palacio del Cine de Blue Mall.

El itinerario cuenta con diversos filmes que han estado como aspirantes al Oscar a la Mejor Película Internacional: "Tótem", de Lila Avilés y la selección de Japón "Perfect days", dirigida por Wim Wenders.

Además de las secciones competitivas se contará con una amplia selección de obras cinematográficas en las Secciones "Pulso Global", "Miradas Hispanas", "Hecho en Erredé", "Miradas caribeñas", "Mirada Documental", "Mirada Animada", "Cine y Moda" y "Cine y gastronomía".

Películas dominicanas

La película "Boca Chica", dirigida por Gabriela Moses, representante de la diáspora en la ciudad de Nueva York, estará compitiendo en la Sección "Ópera Prima Ficción Jimmy Sierra".

El film fue estrenado mundialmente en el Festival de Tribeca 2023 y resultó ganadora del prestigioso premio Nora Ephron. "El fotógrafo de la 40" dirigida por Erika Santelises y Orlando Barria recrea la historia de Pedro Aníbal Fuentes Berg, que reveló fotos de prisioneros torturados en la principal cárcel clandestina de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.

Entre las presentaciones especiales de la sección "Hecho en Errede" se exhibirá la película "Insular" de Hector Valdez, estrenada en el Festival de Goa en la India, y el estreno mundial de "Safari", la nueva propuesta del director Juan Antonio Bisonó y "Consuelo" documental con el que debuta en la dirección el productor Fernando Santos Diaz, junto a Gabriel Valencia.

Para la clausura del evento se exhibirá "La Ternura" de Vicente Villanueva, coproducción de España y República Dominicana, fruto de los beneficios de la Ley de Cine Dominicana, inspirada en las comedias de Shakespeare y adaptación de la obra teatral de Alfredo Sanzol.

Es una fábula precolombina sobre la guerra de los sexos ambientada en una isla desierta donde una reina y sus hijas pretenden fundar su "República de Mujeres". Fue estrenada en el Festival de San Sebastián y nominada al Goya a Mejor Maquillaje.

En festivales internacionales

La programación de esta edición cuenta con filmes provenientes de los más reconocidos festivales de cine internacional, tales como Sundance, Berlinale, Cannes, Tribeca, Venecia, Toronto y San Sebastián, entre otros.

Igualmente, tendrá una importante representación de directoras de cine, entre las que se destacan Catherine Breillat, Molly Manning Walker, Lila Avilés, Arantxa Echavarria, Elena Martin, Anabel Caso, Gabriela Moses, Estibaliz Urresola Solaguren, Itsaso Artana, y Glorimar Marrero, confirmando su compromiso con la diversidad y la paridad de género.

Como es de costumbre, las exhibiciones se complementarán con una amplia variedad de conversatorios y actividades paralelas y de industria, con la finalidad de contribuir a la formación en la industria cinematográfica.

Omar de la Cruz, director del festival, ha dado a conocer detalles del evento y los filmes participantes e invitó a escanear el código QR para conocer las informaciones sobre las proyecciones y actividades paralelas y formativas que ofrecerá la nueva edición y visitar la página web del festival www.tamoencine.org.

Ópera prima ficción "Jimmy Sierra" "20,000 especies de abejas", España, dir. Estibaliz Urresola Solaguren

"Almamula", Argentina, dir.Juan Sebastián Torales

"Boca Chica", República Dominicana, dir. Gabriela Moses

"La Pecera", Puerto Rico, dir. Glorimar Marrero

"Trigal", México, dir. Anabel Caso

"Una noche con Adela", España, dir. Hugo Ruiz

"Las chicas están bien", España, dir. Itsaso Arana

"Los Colonos", Chile, dir. Felipe Gálvez Haberle

"Te estoy amando locamente", España, dir. Alejandro Marin

"La mujer salvaje", Cuba, dir. Alan Gonzalez

Ópera prima documental "Fernando Báez"

"El Castillo", Argentina, dir. Martin Benchimol; "Guapo´y", Paraguay., dir. Sofía Paoli Thorne; "El arte de la luz y la sombra", España, dir. Miguel Herrero Herrero.

También "Mi última condena", España, dir. Juan Mata; "Juan Mariné, un siglo de cine", España, dir. María Luisa Pujol.

"La Colonial"; México, dir. David Buitron, "El fotógrafo de la 40", República Dominicana, dir. Erika Santelises y Orlando Barria, "Light falls vertical", España, dir. Efthymia Zymvragaki y "La otra memoria del mundo", Argentina, dir. Mariela Pietragalla.

Corto Global Animación

"The Seed (La Semilla)", España. Dir. Daniel Ortiz; "Ovo", Francia, dir. Stiv Spasojevic; "Anamorphose", Portugal. dir. João Rodrigues; "El Faro (The Lighthouse)", Perú Dir. Mauricio Esparza, Luis Ángel Esparza; "Broken", Dinamarca / Irán. dir. Farzaneh Omidvarnia.

"Zhagar Meshed Khan", Rusia. dir. Natalya Fatikh; "Laaste Woord (Last Word)", República de Sudáfrica. dir. Diek Grobler; "Baigal Nuur - Lake Baikal", Alemania / Canadá, dir: Alisi Telengut.

"La Piedra Mágica", Argentina, dir. Paula Herrera Vivas; y "Raíces", República Dominicana, dir. Maya Rodríguez Montas.

Ópera prima cortometraje "Claudio Chea"

"The Steak", Irán, dir. Kiarash Dadgar"; "Mujeres protagonistas", Argentina. dir. María Arand; "Little Fan, Alemania", dir: Sveta Yuferova; "The End", España. dir. Rodrigo Villar Martínez; "Para Esteban", Cuba. dir. Héctor Almeida; "Dream Maker", Emiratos Árabes Unidos. dir. Mohsen Mehri Darouei, Milad Kiaei.

"Pratikkha" (Waiting), India. dir. Somdipa Dey; "Desenterrando palabras", Perú. dir. Juan Pablo Reyes Acevedo; "Conservazione Di Un Esistenza Preordinata" (Conservation Of A Predefined Existence), Italia. dir. Luciano Papangelo; "Not Today", Turquía. dir. Yagmur Misirlioglu; "Wiwa", Ecuador. dir. Adrian Rivera.

"Hou" (Keep), Rumanía / Bélgica. dir. Andrei Campan, Ramona Kristo; "The Waters", España / Kazajistán. dir. S.c. Teles; "Honeycomb", Países Bajos. dir. Haider Hussain; y "The Old Young Crow" Japón, Estados Unidos, Irán. dir. Liam Lopinto.

Corto Global Ficción y/o documenta

"Applause" Portugal, dir. Guilherme Daniel; "Hipocampo" (Hippocampus), Perú, dir. Víctor Ybazeta; "Compañía" (Company), Cuba. dir. María Salafranca

"A Bright Sunny Day", Estados Unidos / China. Dir. Yupeng He; "Entre Les Mots" (Between The Words), Luxemburgo. dir. Farid Ismaïl; "Alma", Chile. Dir. Sebastián Salazar Claro; "Kumbang" (Bugs), Malasia. Dir. Gwai Lou; "Go Back To The Sky", Irán. Dir. Nina Zarabi; "From The Dark", Estados Unidos / España. Dir. Erika Sanz.

"Ang Kalayo Sa Gintung-An" (A Flame In Our Midst), Filipinas. Dir. Elvert Bañares; "Basri & Salma Dalam Komedi Yang Terus" (Basri & Salma In A Never-Ending Comedy), Indonesia. Dir. Khozy Rizal; "La Rotonda" (The Roundabout), España. Dir. Carmen Tortosa; "Bird Drone", Australia. Dir. Radheya Jegatheva; "Zemberek" (Plot Revenge), Turquía. Dir. Recep Çavdar;

"Ña Jacinta" (Jacinta), Paraguay. Dir. Sandra Flecha; "5/3/0", Serbia. Dir. Danilo Stanimirovic; y "On The Grapevine", China. Dirección: Haoran Den

Hecho en Errede, presdentaciones especiales

"Insular" dir. Hector Valdez, "Safari" dir. Juan Antonio Bisonó, "Consuelo" dir. Fernando Santos Diaz y Gabriel Valencia y "Vienes o voy" dir. Jaime Botella.

Miradas hispanas

"Campeonex" España, dir. Javier Fesser, "Cerrar los ojos", España, dir. Victor Erice, "Totem", México, dir. Lila Avilés, "El otro hijo", Colombia, dir. Juan Sebastián Quebrada; "Los delincuentes", Argentina, dir. Rodrigo Moreno; "Puan", Argentina, dir. María Alché y Benjamín Naishtat.

"La sombra del sol", Venezuela, dir. Miguel Angel Ferrer, "Samsara", España, dir. Lois Patiño, "Tierra de Nuestras madres", España, dir. Liz Lobato; "Chinas", España, dir. Arantxa Echavarria; "Creatura", España, dir. Elena Martin, "Bajo terapia" dir. Gerardo Herrero, España, "Matar cangrejos" dir. Omar Rassak, España.

Miradas caribeñas

"Una noche con los Rolling Stones", Cuba, dir. Patricia Ramos; "Aislados", Cuba, dir. Maritza Ceballo, Zenia Veigas, Sailin Carbonell y la mencionada Yoe Pérez.

Mirada global

"Monster", Japón, dir. Hirekazu Koreeda, "How to have sex", Reino Unido, dir. Molly Manning Walker, "Passages", Francia, dir. Ira Sachs, "Perfect days", Alemania, Japón, dir. Win Wenders, "Amal", Bélgica, dir. Jawad Rhalib,"El paraíso", Italia, dir. Enrico Maria Artale, "El último verano", Francia, dir. Catherine Breillat.

MIirada documental

"La vida de Brianeitor", España, dir. Álvaro Longoria; "La Habana de Fito", Cuba, dir. Juan Pin, "In the shadow of Beirut" dir. Stephen Gerard Kelly, Garry Keane

Mirada animada

"Robot dreams", España, dir. Pablo Berger

Cine y gastronomía

"Rioja, tierra de los mil vinos", España, dir. José Luis López-Linares.

Cine y moda

"Invisible beauty" , Estados Unidos, dir. Bethann Hardison, Frédéric Tcheng

Film de clausura

"La ternura", España y República Dominicana, dir. Vicente Villanueva