$!La chica del agua Fiji: ¿éxito viral o publicidad?

Ya sea de forma intencional o parte de una estrategia de promoción, la joven promotora del agua Fiji logró sus cinco minutos de fama. Ahora muchos se preguntan si fue a propósito esta estrategia, debido a que a la misma no se le pedía que se moviera del ángulo de los fotógrafos. Durante la alfombra roja de los Globos de Oro, la chica Fiji fue identificada como Kelleth Cuthbert, una modelo que fue contratada para repartir botellitas con agua de la marca patrocinadora y, según un productor “todo fue calculado”.

No tan feliz

Sin embargo, algunas estrellas no están felices de ser usadas para la promoción. Una de ellas es la actriz Jamie Lee Curtis, quien ha utilizado sus redes sociales para explicar por qué semejante maniobra publicitaria no debería haber tenido cabida en la considerada como antesala de los Oscar. “Traté de evitar a toda costa y de forma deliberada verme ligada a esas promociones absurdas de las marcas, en las que varias chicas jóvenes posaban con una bandeja llena de esos productos cerca de una cámara situada expresamente para ello. Sabía por qué el fotógrafo estaba concretamente ahí y dije claramente, y en voz alta que yo no quería hacer publicidad para ninguna de esas marcas”, ha asegurado la intérprete en una extensa publicación compartida en su perfil de Instagram.