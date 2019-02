$!“Nominar a una pinche india”, el comentario ofensivo del actor Sergio Goyri a Yalitza Aparicio

Por tal acción, el intérprete de 60 años emitió una disculpa por medio de las redes sociales.

“Le pido una disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más. Yo estaba comentando otro tipo de cosas y, al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a ofender a nadie, pido una disculpa directamente a ella, una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida con mi comentario, fue sin ningún dolo, se los puedo jurar. Me parece loable todo lo que se ha hecho con esta película, me siento orgulloso de ellos. Me siento muy avergonzado”, dijo.

Hasta el momento, Yalitza Aparicio no ha comentado sobre el tema. Luego de su nominación, dijo que era optimista de que su éxito ayudaría a romper los estereotipos sobre raza y clase.