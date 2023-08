Mi pareja es un fanático religioso

Pregunta: Doctora, yo me siento muy confundida en mi relación, llevo dos años de unión libre, pero el último año está siendo más difícil porque discutimos por todo; yo trato de entenderlo, pero no encuentro el modo, él me habla de la vida religiosa, de los santos, los ángeles y todo eso y, no lo niego, a mí me gusta la vida cristiana, pero en él veo un fanatismo. Para mí ser cristiano es ser una buena persona. Él tiene muchos arranques de ira, nunca me ha tocado, me hace sentir que se encarga de todo en la casa y cuando le digo que no es así (porque yo escribo todos los gasto que hago) siempre tiene una justificación para decir que él es la víctima... No tenemos hijos, este fin de semana fuimos a una montaña donde vendían libros y yo decidí comprar uno que dice como título "Todos los hombres quieren lo mismo". Me llamó la atención y lo compré. Pues le cuento que él se enojó y no me habló jamás durante el viaje, llegó a la casa y se puso a leer la biblia. Al día siguiente me dijo que si yo sabía que a él no le gustaba ¿por qué lo compré? Me dice que por qué me tiene que interesar lo que piensen otros hombres, que me tiene que interesar solo lo que piense él y que los libros me pueden llevar fuera de mis valores... Yo le respondí que soy una persona adulta, que es un gusto mío leerlo, que respeto su opinión, pero mi posición no cambiará y yo lo voy leer.

Respuesta: El tema que me planteas no es de forma, es de profundidad, pues aquí se evidencia algo más que debes detenerte a observar y es que estás con alguien que, por lo que expresas, no valida tu forma de ser y no respeta tus gustos ni criterios propios.

Cuando se habla de violencia, muchas veces, las mujeres creemos que es un jalón, un golpe, un tirón por los brazos y no, esa es muchas veces la violencia menos evidenciada. La más común es la violencia psicológica, que es la que nos anula, la que nos hace sentir que somos un cero a la izquierda, que sin la pareja no valemos nada y, poco a poco, nos hacen sentir que somos una sombra de sus decisiones.

Pienso que el tema es más profundo que la elección de un libro y unos quehaceres en la casa. Ojalá entiendas que aquí se requiere de ayuda psicoterapéutica para avanzar de forma armoniosa.

No quieras enfrascarte en que él vea que tienes la razón, pues lo único que conseguirás es desgastarte, mejor céntrate en que busquen ayuda de un profesional de la conducta especialista en violencia.