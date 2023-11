¿Cuándo debes castrar a tu perrita?

Pregunta: Doctor, mi perra acaba de parir y quiero castrarla, pero me dijeron que debo esperar a que deje de producir leche. ¿No se puede hacer ahora mismo?

Respuesta: No, no es recomendable. Es muy importante esperar hasta que ella ya no esté produciendo leche, aproximadamente dos semanas después del destete.

La complicación que puede traer si una hembra se castra mientras todavía se encuentra lactando está en el proceso de cicatrización. La incisión en el abdomen puede lesionar el tejido mamario produciéndose pérdida de leche. Esta puede interferir en la visualización de los órganos en la cirugía.

Te recomiendo esperar, como quiera pasarán aproximadamente seis meses para que vuelva a ser fértil.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/12/imagen-perro-medicina.jpg (FUENTE EXTERNA)

Pregunta: Buenos días doctor, tengo un perro mestizo. Mi pregunta es: ¿puedo darle medicamento de humano a mi perro? ¿Qué le puede pasar? Gracias anticipadas.

Respuesta: ¡¡No, nunca!! En algunos casos los medicamentos para humanos son utilizados en perros, pero únicamente según la recomendación del médico veterinario. Las dosis basadas en el peso del ser humano difieren a la del animal doméstico. ¡Mucho cuidado!