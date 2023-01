`“The Last of Us”, el trágico inicio de una oscura aventura

Ya está disponible el primer episodio de “The Last of Us”, el nuevo show de HBO y HBO Max que adapta la historia del popular videojuego del mismo nombre y que muchos esperaban con ansias para ver si cumpliría las expectativas de los fanáticos del juego y de aquellos que se preguntaban si esta era el inicio de otra gran serie.

Protagonizada por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv, Nico Parker, Merle Dandridge, John Hannah y Gabriel Luna, esta serie fue desarrollada por Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes también escribieron los guiones de los diez episodios de esta primera temporada. Asimismo, Druckmann fue el director y uno de los guionistas del videojuego en el que está basado la trama.

En “The Last of Us” vemos cómo 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida, Joel (Pedro Pascal), un sobreviviente endurecido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Con su primer episodio, titulado “When You're Lost in the Darkness”, “The Last of Us” demuestra que, al igual que el juego, esta es más que una típica historia de zombies llena de secuencias de acción. El show mantiene un buen balance entre la tragedia, el suspenso y el horror de los eventos que los personajes tienen que sobrellevar para poder sobrevivir, pero a la vez la trama se desarrolla a un paso lento, sin ser aburrido, y orgánico. Es decir, que les da a los personajes la oportunidad de sentir el peso de lo que ocurre a su alrededor y más fuerza a la manera en que reaccionan. Por supuesto, la serie tiene algunas diferencias en la forma que cuenta su historia en comparación al videojuego original, pero estos cambios ayudan a fortalecer el desarrollo de la trama.

A nivel técnico, “The Last of Us” cuenta con un buen trabajo en cuanto a efectos visuales y dirección de fotografía, pero se nota aún más el excelente trabajo de edición o montaje y el uso de sonidos y silencios para enriquecer la atmósfera de cada escena.

Otro aspecto positivo de esta serie son las actuaciones. En general, el elenco hace un buen trabajo, pero hay que resaltar las interpretaciones de Pedro Pascal, Bella Ramsey y Nico Parker. Con cada acción, frase y hasta con los más mínimos gestos ellos hacen un excelente trabajo convirtiendo a sus personajes en personas reales con las que el espectador puede crear un vínculo emocional.

A pesar de que en base a un solo episodio no se puede determinar qué tan fiel esta serie es al juego creado por la compañía Naughty Dog. Aun así, “The Last of Us” hasta ahora mantiene muchos elementos sin alterar de los primeros instantes del juego y, más importante aún, se mantiene fiel a la naturaleza de la historia original y a la esencia de sus personajes.