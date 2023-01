Domingo y Carreras se reúnen en Tokio en el 20 aniversario de los Tres Tenores

Los cantantes líricos Plácido Domingo (d) y José Carreras (c) durante un ensayo en Tokio. ( EFE/TATE CORPORATION )

Los cantantes líricos Plácido Domingo y José Carreras se reunieron este jueves en Tokio para un concierto especial con motivo del 20 aniversario del último tour mundial de los Tres Tenores, poco después de que se diera a conocer el último testimonio de varias mujeres que acusan a Domingo de acoso.

Aficionados japoneses acudieron hoy al Teatro Ariake Garden en la bahía de Tokio y con una capacidad de hasta 8.000 personas para asistir al concierto especial de Domingo y Carreras en tributo a Pavarotti, con el que formaban el exitoso los Tres Tenores.

Este encuentro especial, en el que participa también la Orquesta Filarmónica de Tokio, se produce días después de que el programa de televisión español "Salvados" diera voz a más mujeres que han denunciado a Domingo - han sido cerca de una treintena en varios países -, e incluyera el testimonio de una cantante española que no quiso revelar su identidad.

Al ser preguntados por estas acusaciones, los aficionados japoneses prefieren no hacer comentarios al respecto y apuntan que "han venido a disfrutar de la voz de Plácido Domingo", según explicó a EFE Takako, una mujer de 51 años y residente en Yokohama (sur de Tokio).

"He venido porque era joven cuando actuaban los Tres Tenores. Me hubiera gustado ir al concierto de los tres, pero ya no es posible y aunque falta una persona entre ellos, hemos venido a verlos", afirma Junko, también de Yokohama y de 58 años.

Otra mujer residente en Tokio de 70 años añade que "no tiene interés" en las acusaciones que salpican al cantante, ya que lleva años viniendo a conciertos de Carreras. "Solo me he perdido uno", explica.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/26/jose-carreras-luciano-pavarotti-posa-para-una-fotografia-b8ba10ff.jpeg Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti, Los Tres Tenores. (ARCHIVO)

Dos investigaciones emprendidas en Estados Unidos -de la Ópera de los Ángeles y la American Guild of Music Artists (AGMA)- concluyeron que las denuncias de acoso de varias cantantes de ópera contra el tenor eran "creíbles" y en el caso del último informe, el tenor había tratado de "suavizar" el resultado con un acuerdo de 500.000 dólares.

Desde entonces, Domingo no ha vuelto a actuar en Estados Unidos, aunque sí ha seguido actuando regularmente en Europa y otros países.

El ministro de Cultura español, Miquel Iceta, reconoció la semana pasada que su ministerio vetó las actuaciones de Domingo en escenarios públicos españoles pese a que el cantante ha seguido actuando hasta en casi una decena de ocasiones desde 2020.

Además de su actuación en Tokio, cuyas entradas oscilaban entre los 200 y 1.000 euros, el cantante tiene previstas actuaciones en los próximos meses en escenarios de México, Italia, Hungría, Francia y Mónaco.