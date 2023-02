Sepultan restos de la maestra Rosa Tavárez, destacan su legado a las artes visuales

Gran pesar provocó en la comunidad artística el fallecimiento el domingo de la maestra Rosa Tavárez, Premio Nacional de Arte Visuales, quien murió el pasado domingo a causa de complicaciones con su salud.

Sus restos fueron velados este lunes en la funeraria Blandino y sepultados en el cementario Puerta del Cielo. Al sepelio asistieron artistas y amigos cercanos a la destacada maestra de las artes visuales.

"Me siento privilegiado de haber sido alumno de ella, y de haber aprovechado ese caudal de conocimientos que han influido en mi arte. Sus consejos y enseñanzas aún me infunden ánimo y valentía para continuar fortaleciendo el colegio y en estos momentos me siento consternado por su delicada situación de salud", así se expresó José Sejo, presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), al ser consultado por Diario Libre, sobre el fallecimiento de la artista plática y docente, Rosa Tavárez.

Él agregó: "Grande es su legado en la plástica Nacional y un referente para futuras generaciones de artistas que vendrán a engrandecer su nombre".

La galardonada artista plástica y docente dominicana falleció este domingo a los 83 años, luego de estar varios días ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), donde se encontraba intubada tras ser sometida a una intervención quirúrgica.

Los restos de la artista plástica fuero expuestos en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y trasladados al cementerio Puerta del cielo.

"Nuestra amada y respetada maestra Rosa Tavárez, Premio Nacional de Artes Visuales y reconocida figura del arte dominicano, cuyos aportes al grabado y la pintura, contribuyeron a formar a numerosos artistas de la actualidad con los años que estuvo impartiendo docencia en la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV), luego de retornar de sus estudios avanzados en talleres especializados en New York", también reseñó Sejo, agregando que, siempre procuraba defender los derechos del gremio de artistas plástico.

"Como presidenta del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), defendió valientemente los derechos y conquistas de los artistas del gremio y su afiliación internacional a la A.I.A.P. Association Internationale des Arts Plastiques", destacó, además.

Gamal Michelén, viceministro de Patrimonio Monumental del Ministerio de Cultura, también destacó las cualidades artísticas de Tavárez.

"Su obra es poderosa con rasgos expresionistas que se caracteriza por deformar la figura de acuerdo al tormento interior del artista. Es una obra fuerte que te captura desde que tú la ves. Recibió premios trascendentales en diversas bienales en el mundo, no solo en la nuestra, donde fue reconocida en 2017 con el Premio Nacional de Artes Visuales", destacó.

Sobre su formación señaló: "La maestra rosa Tavárez tuvo una carrera pródiga en diversas disciplinas, destacándose en la pintura, en manifestaciones no tradicionales, porque Rosa hizo instalaciones también. Ella fue una virtuosa del grabado y poca gente lo ha sido en este país, estudió en The Art Students League de Nueva York".

Las palabras de la ministra de Cultura

La ministra de Cultura, Milagros Germán, lamentó este domingo la partida de Tavárez y ponderó su trayectoria.

“El país pierde una gran artista y maestra de la plástica dominicana, Rosa Tavárez. Un referente en la historia del arte de nuestro país. Su estilo humanista y sensible será siempre motivo de exaltación para las presentes y futuras generaciones. EPD”, escribió Germán en Twitter.

De igual forma, la cuenta oficial del Ministerio de Cultura publicó un mensaje de condolencias. “Lamentamos la partida de Rosa Tavárez Payamps, artista plástica con una trayectoria de más de 35 años como pintora, grabadora, dibujante e instaladora, cuya carrera alcanzó grandes logros y reconocimientos”.

"Fue presidenta del Colegio Dominicano de Artistas Visuales, directora de la Escuela Nacional de Artes Visuales de Bellas Artes, donde además ejerció como pedagoga de dibujo, pintura y artes gráficas. Extendemos nuestro pesar a su familia y deseamos paz a su alma", finalizó el mensaje de la institución.

Tavárez nació el 27 de abril de 1939 e inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de su natal Santiago, a los 12 años. Fue pedagoga de dibujo, pintura y artes gráficas en la Escuela Nacional de Artes Visuales, institución que dirigió desde el 2000 hasta el 2004.

Esta labor también se extendió a prestigiosas instituciones privadas como la Universidad Apec (1970-1977) y la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, donde impartió Artes Gráficas y Psicología del Arte desde 1983 hasta 1988.