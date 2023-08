Richard Douglas deplora vulgaridad en los medios de comunicación audiovisuales y en la música

El experimentado actor Richard Douglas ha retomado su agenda profesional luego de someterse a un cateterismo cardíaco en el país, procedimiento del que se ha recuperado satisfactoriamente.

Douglas, conocido por roles en el teatro, la televisión y el cine tuvo su más reciente actuación en la película "Sola a los 40" del cineasta Ángel Muñiz, cuyo estreno se tuvo lugar por Color Visión, canal 9.

Luego de su participación en la película continuó su agenda en el teatro y desde hace varias semanas se encuentra en Estados Unidos, donde ha sido sometido a evaluaciones de los médicos.

"Vine a unos chequeos médicos gracias a mis hijos que residen en Estados Unidos. En este momento me encuentro en Carolina del Norte", apuntó el artista.

Al recordar el proceso por el que atravesó, expresó que todo el postoperatorio ha ido muy bien.

Gratitud

"Estoy muy agradecido con la atención médica de la Plaza de la Salud, que hicieron conmigo un trabajo excelente. Hubo algunas complicaciones posteriores, pero nada que ver con el procedimiento de la operación. La operación, un éxito", apuntó el actor.

Contó que, previo a la cirugía, su carrera se mantenía a buen ritmo y citó que están pendiente de estreno dos películas.

"Antes de la operación estaba muy activo, hay dos películas que aún no salen pero ya están hechas, que se filmaron entre en el periodo de septiembre y diciembre en el último trimestre, una es Colado 2, la cual está anunciada para su estreno el 30 de noviembre, y otra es Asalto en Progreso, de Josell Hernández; y debo avanzar que en el futuro inmediato se vislumbra una película de producción nacional que se va a hacer en los Estudios Quita Sueño, de la que no puedo ofrecer mayores detalles, apuntó.

Repaso a su trayectoria

Richard Douglas lleva más de cuatro décadas en el arte. Al repasar su huella en la industria del entretenimiento refirió que su vida pública habla de lo que ha hecho."

"La huella está ahí. Entonces yo creo que está bien definida. Hemos hecho el trabajo que nos ha tocado para que las cosas funcionen. Durante un tiempo fui Ministro Consejero para Asuntos Culturales de la Embajada de la República Americana en Venezuela. Allí hice vida familiar porque me casé con una venezolana, tuve una hija. Mi hija de 10 años, Geralma, es venezolana. Viven en Venezuela las dos. Yo estoy más entre Venezuela y República Dominicana, pero el trabajo está hecho. Que sean los demás que juzguen lo que uno ha hecho", reflexionó.

No recibió apoyo

Richard Douglas comenzó una campaña que procuraba llevar conciencia a protagonistas de la industria del entretenimiento al Ministerio de Cultura, así como a propietarios de medios de comunicación audiovisuales para que unificaran el criterio para llevar mensajes positivos a la población.

Pero su propósito quedó trunco porque su propuesta no encontró el apoyo que esperaba.

"Lo más reciente que intenté hacer para adecentar la comunicación en la República Dominicana cayó en el vacío porque, de alguna manera, no hay voluntad política para que eso suceda en el país. El sistema político aún no está tan maduro, como para enfrentar la problemática social de las comunicaciones. Desde el punto de vista de la degeneración moral a la que nos está llevando la actual visión de la comunicación en la República Dominicana: las vulgaridades en las canciones, en la radio, en la televisión, la desfachatez, la confrontación verbal que tiene la gente, la agresividad verbal... Hoy se ha avanzado mucho con respecto a la violencia de género y se habla mucho de eso y la violencia contra la mujer y de controlarlo, pero tú no puedes controlar nada de eso. Esas son aristas de una sociedad muy, muy agresiva", reflexionó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/31/img-20221020-wa0000-2-f3b6409c.jpg (SUMINISTRADA)

"Yo creo en el trabajo que está haciendo el presidente Abinader. Yo creo que, de alguna manera..., él va corrigiendo, poco a poco. Pero, ¿cuál es el orden de las prioridades? Me parece que una sociedad bruta, inculta y deformada no puede tener éxito político" Richard Douglas Actor “

Recordó que la sociedad dominicana muestra su agresividad en la forma en que conducen muchas personas.

"Nosotros salimos a la calle, y si no peleas 15 veces en el tránsito con 200 choferes que se creen que tienen la razón sin tenerla porque no se aplica la ley, porque es una sociedad demasiado agresiva... Y no existe voluntad política para modificar eso. ¿Hacia dónde iríamos entonces? ¿Cómo terminamos?", planteó Richard Douglas.

"Ese justamente era el enfoque de mi intención. Eso cayó en el vacío aunque yo puse toda mi fe, porque inmediatamente yo lancé el mensaje, a mí me llamó Milagros Germán, ministra de cultura y me dijo: ´Richard, qué buena propuesta estás haciendo", y me contó que estaba elaborando un proyecto justamente para sanear eso en la República Dominicana, diseñado por un experto en comunicación, me presentó a la persona y la propuesta, pero no pasó nada", sentenció.

A pesar de no encontrar el apoyo, continuará su agenda. "Espero que podamos crear un grupo de trabajo que ayude en ese sentido", dijo.

Va a insistir

A pesar de no encontrar el apoyo, continuará su agenda. "Después hice el intento de crear un comité o una comisión de ilustres y convoqué a varios ilustres para que me acompañaran y me dijeron que sí. Entre ellos está está Giovanni Cruz. En los medios de República Dominicana existe un código ético y en el mundo entero: Si tú vas a hacer un programa con este corte, tiene que ser a tal hora", afirmó.

Y agregó: "En República Dominicana se habla de puntos de droga como si fuera un ventorrillo, un colmado de venta de arroz. Recuerdo que cuando yo era chiquito allí vendían yuca, batata, arroz, ñame, ají. Pero ahora en muchos lo que hay son puntos de droga y no hay quien hable de eso porque no hay voluntad", concluyó.