Repertorio Español celebra 4 años de éxito con 'La breve y maravillosa vida de Oscar Wao'

La obra "La breve y maravillosa vida de Oscar Wao", premiada con el Pulitzer en 2008, celebra sus cuatro años de presentación consecutiva en Repertorio Español en Nueva York con una gira y una función especial que contará con la asistencia de su autor, el dominicano Junot Díaz, el 5 de octubre.

"Durante los últimos cuatro años, esta versión teatral ha puesto en el foco la rica cultura de la comunidad dominicano-americana y ha servido de auténtica celebración a las raíces afrocaribeñas que existen en la comunidad latina", indicó Repertorio Español en un comunicado.

La pieza, basada en la novela y dirigida por Marcos Rodríguez, subió a escena el 12 de octubre de 2019 y en el cuarto aniversario saldrá por primera vez de gira a Puerto Rico, para el Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura del 13 al 15 de octubre y a la República Dominicana como parte del XI Festival Internacional de Teatro, los días 27 y 28, agrega la compañía.

El 5 de octubre la función contará con Junot Díaz, autor también de "This Is How You Lose Her", un éxito de ventas del New York Times y finalista del National Book Award, uno de los premios más prestigiosos que se conceden en EE.UU. El autor participará en una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la obra.

Díaz, que nació en la República Dominicana y creció en Nueva Jersey, ha recibido varios premios así como la beca MacArthur "Genius", que premia a ciudadanos que "demuestran méritos excepcionales y prometen un continuo y mejorado trabajo creativo" y la beca Guggenheim, otorgada por la fundación del mismo nombre a profesionales altamente cualificados en todos los campos del saber.

"¿Cuatro años y seguimos contando? No puedo expresar lo agradecido que estoy con el gran trabajo de los actores, productores y patrocinadores durante todo este tiempo, haciendo brillar el espectáculo de Oscar Wao. Los neoyorquinos tienen la bendición de considerar el Repertorio Español como propio. Repertorio es el sueño de un mundo artístico mejor, hecho realidad", señaló Díaz en el comunicado.

En "La breve y maravillosa vida de Oscar Wao", Oscar es un joven de Nueva Jersey que se separa por primera vez de su imponente madre para asistir a la universidad junto a su rebelde hermana y sueña en convertirse en el J.R.R Tolkien dominicano y sobre todo, con encontrar su gran amor.

Pero, quizás Oscar nunca logrará obtener lo que quiere por culpa del "fukú", una maldición que ha perseguido a su familia por generaciones.