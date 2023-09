Colombia Alcántara reacciona al video viral de su pregunta sobre Haití al presidente Luis Abinader

"No, para nada. Yo he tenido intercambios con el presidente en otras ocasiones, el presidente es un dominicano de muy buen humor... El presidente está muerto de la risa con eso, que yo lo sé". Así se expresó la comunicadora Colombia Alcántara tras hacerse viral el video donde recibe una supuesta reprimenda por parte del presidente Luis Abinader, durante un encuentro llamado "La semanal con la prensa.

La también youtuber manifestó durante una llamada telefónica al programa "El Sol de la Mañana" que no se sintió mal con la respuesta que le ofreció el presidente Luis Abinader, tras ella expresar su preocupación por la construcción de un canal de riego en río Dajabón o Masacre y la vulnerabilidad de la frontera.

"Yo entiendo muy bien el proceso de los memeros, con los memeros no se pelea, hasta yo misma subí el meme y me lo gocé", agregó. ¡Y así fue!

"El mejor meme que me han hecho. ¡Cuánto me he reído!", señaló en uno.

Además, aclaró que el tema del final de la película "no era sugerencia a nuestra parte como dominicanos ni para el presidente", sino que se refería al canal.

En su alocución con el mandatario, Colombia Alcántara dijo: "Haití se pone de acuerdo en muy pocas cosas, pero en esta oportunidad los artistas, la diáspora, las bandas y la autoridad, incluido el primer ministro, están de acuerdo con el canal. Hoy en 'Nueva mañana' se reveló que el comité de haitianos encargado de construir el canal tiene previsto inaugurar el 18 de noviembre. ¿Qué va a hacer la República Dominicana? El ministro hablaba de planes para los productores. ¿Qué vamos a hacer como Gobierno en relación a esto? La frontera no puede estar cerrada permanentemente. ¿Qué vamos a hacer? Porque el final de esta historia ya lo sabemos".

De inmediato, el jefe de Estado respondió: "Pues dila entonces el final". Alcántara agregó: "el final es que el canal sigue construyéndose y ellos están de acuerdo y ya tienen una fecha. Nosotros tenemos como medida temporal el cierre de la frontera con Haití, que es nuestro segundo socio comercial. ¿Hasta cuándo podremos mantener las compras por parte de Inespre, los programas especiales de la Presidencia y lo que dijeron los ministros? ¿Podremos sostener económicamente el cierre de la frontera a nivel comercial?".

La interacción ocurrió el pasado lunes en un encuentro con comunicadores en el Palacio Nacional, denominado "La semanal con la prensa".