Juan Luis Cebrián: "Ahora la opinión pública se forma en las redes sociales"

El periodista español, fundador del diario El País, de España, Juan Luis Cebrián, consideró que "ahora la opinión pública no la forman los medios de comunicación tradicionales, la opinión pública se forma en las redes sociales".

Dijo que los medios de comunicación tradicionales se han contagiado de las redes sociales y que las premisas del periodismo profesional de comprobación de fuentes y de no difusión de rumores "no sólo no se respetan en las redes, sino que estas han contagiado los debates en televisión y a las páginas de los periódicos una confusión tremenda".

Cebrián hizo la reflexión en la conferencia que ofreció en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) con el tema: "El nuevo desorden mundial: retos y oportunidades".

El expresidente del Grupo Prisa se refirió a la idea de que había sobre la concepción del mundo en torno a un periódico. Aludió a la época en que la primera página del New York Times o de Le Monde, llevaban a pensar a los lectores sobre los temas del momento, lo cual "se ha perdido".

"Ahora en las redes la gente lee una noticia y busca esa noticia en cinco periódicos más o busca los comentarios que la mayoría no son de gente sino de la inteligencia artificial y de los bots, hechos por maquinas programadas para tuitear y que no responden a una reflexión de nadie en ese momento", manifestó el periodista, exdirector del diario El País.

Dijo que aunque los periódicos prácticamente han desaparecido, estos, junto a la radio y la televisión, los medios de comunicación tradicionales encierran una concepción del mundo.

Destacó que en el mundo digital la norma no son las leyes, las cuales sustentan las democracias representativas. "En el mundo digital la ley es el software y por muchas leyes que hagamos y no somos capaces de dominar el software no pondremos orden digital. Y esto es un reto".