Luis Fonsi y Eva Longoria entre los artistas que participan en la Navidad de Disney

El puertorriqueño Luis Fonsi será parte este lunes de las celebraciones navideñas del parque EPCOT de Disney, en el centro de Florida (EE.UU)., mientras que en diciembre lo hará la actriz de origen mexicano Eva Longoria.

El intérprete de "Despacito" asumirá hoy el rol de narrador en el espectáculo "Candlelight Processional" ("Procesión a la luz de las velas"), el evento estrella del festival internacional que con motivo de los festivos de fin de año ha puesto en marcha el parque temático EPCOT.

El puertorriqueño ya hizo el domingo su debut en este evento, en el que un artista o celebridad hace de narrador y está acompañado de una orquesta de 50 miembros, así como del grupo a capella Voices of Liberty y un coro integrado por miembros del elenco de Disney.

Este evento, que comenzó el pasado viernes con la participación de la actriz Chrissy Metz ("This is Us"), contará también con Eva Longoria, quien los próximos 15 y 16 de diciembre también ejercerá el papel de narradora.

Tanto Longoria, Fonsi y Metz debutan en este tradicional evento navideño del parque EPCOT de Disney, como será el caso en los próximos días de Ann-Margret, Brendan Fraser, Joey McIntyre, Sterling K. Brown, Jordan Fisher y Audra McDonald.

La lista de artistas se completa con Simu Liu, John Stamos, Neil Patrick Harris, Marlee Matlin, Steven Curtis Chapman y la presentadora Lisa Ling, quien se encargará los días 29 y 30 de diciembre del cierre del "Candlelight Processional".

Este tradicional espectáculo se celebra cada noche en el Teatro American Gardens de EPCOT, y estará complementado con otros eventos en vivo y culinarios dedicados a estos festivos.