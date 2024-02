Último adiós a Víctor Pinales: así fue su emotivo homenaje en Bellas Artes

La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre estaré contigo". Esta frase inmortalizada en la obra "Eva Luna" de Isabel Allende, recoge el sentir que unía a compañeros del teatro, del humor, amigos y familiares del actor y comediante Víctor Pinales, quien emitió su último suspiro el pasado miércoles 31 de enero.

Ellos se reunieron durante un acto celebrado en la explanada frontal del Palacio de Bellas Artes, lugar que tantas veces recibió al talentoso actor.

Visiblemente compungidos, los compañeros de profesión del artista expresaron su calidad actoral, mientras sus familiares y amigos hablaron del buen ser humano que dejó este plano.

En un video que fue colgado en la cuenta de Instagram de la Dirección General de Bellas Artes, la institución mostró "Un último adiós al actor Víctor Pinales".

"El sábado Te dije a ti que por favor me esperaras que yo me iba de viaje y me dijiste que me ibas a esperar. No lo hiciste mi loco, no me esperaste para volver a verte" María Tavárez Actriz y humorista “

"El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes reúnen a gran parte de la comunidad artística, familiares y amigos cercanos del fallecido actor y humorista Víctor Pinales, para rendir homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes".

Honras fúnebres

Los restos del actor fallecido a los 59 años fueron sepultados este viernes 2 de febrero en el cementerio Cristo Redentor pasadas la 1:00 de la tarde. Antes de su descanso final, sus restos fueron homenajeados en Bellas Artes, donde tantas veces trabajó en su mayor pasión, el teatro.

Amigos lo despiden

Desde que se dio a conocer el fallecimiento del actor, sus amigos y compañeros no han parado de externar mensajes de pesar por su deceso.