El Gallo: un retrato íntimo de Joaquín Balaguer llega a la sala Ravelo del Teatro Nacional

El dramaturgo Rafael Morla, el actor y director de teatro Fausto Rojas, y el destacado actor Francis Cruz han unificado criterios para la puesta en escena de la obra unipersonal "El Gallo", que aborda el paso por la vida del fenecido expresidente Joaquín Balaguer desde una óptica particular: una conversación con el asesinado periodista Orlando Martínez sobre la página en blanco, que el político dejó en su libro "Memorias de un cortesano", con relación al crimen.

La idea de Francis Cruz, quien desde el 25 de este mes se meterá en la piel del político y escritor en la sala Ravelo del Teatro Nacional, materializa un viejo anhelo del actor.

Rafael Morla, dramaturgo y director de la Escuela de Arte Dramático de la Dirección General de Bellas Artes, al compartir su experiencia previa al montaje, aclaró que asumió el proyecto por encargo de Francis Cruz.

"Esta obra fue dialogada en un principio y en un momento no quería meterme a trabajar un texto de Joaquín Balaguer. Como dramaturgo no me gusta ficcionalizar la historia, lo que fue un dilema porque se trata de un personaje histórico muy complejo", apuntó.

De la obra

Recordó que Joaquín Balaguer fue un personaje que tenía muchas aristas; sin embargo, al final decidió involucrarse.

"Es importante resaltar que ´El Gallo´ es una visión libre del personaje de Balaguer, no trata un período completo de su vida, sino que parte de la visión del político, del poeta y del ser humano".

Desde el punto de vista del tratamiento de la dramaturgia, pretende romper con la estructura aristotélica del drama: inicio, nudo y desenlace. "Trabajé basado en la visión dramatúrgica del presente, pasado y futuro. Creo que el aporte de este monólogo es que jugamos con la verdad, la ficción, la historia y no historia", sostuvo Rafael Morla.

Atravesada por la sombra del extinto líder del Partido Reformista Social Cristiano, la obra teatral contará con pasajes trascendentales de otros personajes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/francis-cruz3.jpg

"Es una gran responsabilidad tocar la historia, aunque te quemes. Vamos a sentar a los que piensan diferente a ver el mismo personaje en una ficción. Es un trabajo hecho con mucho respeto" Francis Cruz Actor “

Francis Cruz

Cruz es un actor con larga trayectoria en la escena. Su deseo de hacer esta obra se originó hace 27 años con un encuentro casual con el doctor Joaquín Balaguer en el parque Mirador del Sur, lugar al que habitualmente asistía a caminar.

"Todo comenzó con una fotografía que le tomé al expresidente Joaquín Balaguer el 25 de mayo de 1997. Una tarde asistí al parque Mirador, donde había intentado tomarle una foto, lo logré e incluso pude conversar unos minutos con él. En ese momento me llegaron algunas ideas", indicó.

El momento lo marcó. Allí comenzó su fantasía para no solo encarnarlo, sino plasmar sus ideas en un texto con la intención de llevarlo al teatro.

"Esta obra no es lineal, ni biográfica. Son pasajes íntimos que sacamos con mucho respeto, pero sin miedo. Esta obra abre una puerta para que otros se atrevan a hacer una dramaturgia dominicana con personajes tan determinantes de nuestro país. No se imaginan la dificultad para lograr el patrocinio por los prejuicios, pero lo hemos logrado", sostuvo el actor que ya ha encarnado a Balaguer.

El director

Fausto Rojas es un joven director que ha marcado sus pasos con calidad. Su desempeño en la escena le ha merecido el reconocimiento del público. En esta oportunidad, además de su rol como director, es productor asociado de la puesta en escena.

Al contar su vivencia, dijo que hace años conoció a Francis Cruz y en una ocasión este le planteó que tenían que trabajar juntos, lo cual se ha materializado ahora.

"Me interesó esta obra porque era una vieja idea que tenía. Vi los posibles espacios y acciones para desarrollarla a partir de lo escrito por Morla. Y encontrar los espacios de ficción, destacar los códigos y símbolos a partir de las ideas de Francis Cruz", apuntó Rojas.

"El Gallo" navega desde los estados de agonía, hilvanando el discurso de la historia de su vida en el encuentro entre Martínez y Balaguer .

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/fausto-rojas3.jpg Fausto Rojas, director de la obra. (SUMINISTRADA)

Equipo de producción El equipo de producción de la obra lo integran: Tony Gómez, Ángela Bernal, Leonel del Valle, Ernesto López, Francis de la Cruz , Caroll Maura, Warde Brea, Claudia Lizardo, Manuel Herrera y Mika Pasco, Además de la compañía Fenelon Films.