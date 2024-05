Magali Febles confirma la asistencia de Mariana Downing en la final de Miss República Dominicana

El momento más icónico de la gala final de en un concurso de belleza es la entrega de corona de la reina saliente a la reina entrante. A propósito de que estamos a ley de horas para conocer a la nueva embajadora de la belleza dominicana, surge la pregunta: ¿Coronará Mariana Downing, actual Miss República Dominicana a la nueva reina?

Hace aproximadamente diez días, se llevó a cabo un evento formal para presentar a las 18 mujeres que competirán por el título de Miss República Dominicana y representarán al país en el certamen de Miss Universo, que este año se celebrará en México. Sin embargo, Mariana Downing no estuvo presente en este evento ni en el certamen preliminar.

En su lugar, la ceremonia, que tuvo lugar en el hotel Real Intercontinental, fue conducida por la bella Yamilex Hernández, quien ocupó el puesto de primera finalista en la edición anterior del certamen nacional. También estuvo presente Melissa Domínguez, segunda finalista y representante de Santo Domingo de Guzmán en la pasada edición.

Después de la presentación, Mariana expresó su agradecimiento a sus seguidores dominicanos a través de sus historias de Instagram: "A mis maravillosos seguidores en la República Dominicana, les estoy profundamente agradecida por las amables palabras y el aliento que me han mostrado". Además, hizo alusión a los comentarios negativos que ha recibido en el pasado, reconociendo las dificultades que ha enfrentado durante su reinado.

"Entiendo que momentos difíciles y experiencias desafiantes han sido parte de mi camino como Miss República Dominicana. He aprendido lecciones valiosas sobre las intenciones de las personas, la importancia de discernir la verdad de las mentiras y la necesidad de rodearme de personas genuinas", dijo.

Mariana Downing, según sus publicaciones en redes sociales, se encontraba en Montreal, Canadá. También dijo que no imaginaba que las cosas en el certamen se desarrollarían de esta manera. "Nunca imaginé que las cosas se desarrollarían de esta manera. A medida que mi tiempo en este puesto llega a su fin, quiero expresar mi amor y aprecio por todos ustedes. Espero poder compartir las lecciones que he aprendido y el amor que me han mostrado multiplicarlo un millón de veces".

Es habitual que la reina saliente participe activamente en todas las actividades del concurso. Un ejemplo de esto, fue el año pasado cuando Andreina Martínez Miss República Dominicana 2022, estuvo presente en el acto de presentación de las candidatas de Miss República Dominicana 2023, además condujo con gracia y elegancia la gala preliminar de esa misma edición.

Ante las preguntas sobre la ausencia de Mariana, Magali Febles, directora de Miss República Dominicana, aseguró que la razón de su falta de presencia se debió a compromisos laborales, pero aseguró que se espera la llegada de Downing en el día de hoy y estará presente en la esperada competencia final.

La ceremonia final está programada para el domingo 5 de mayo en el Salón de Convenciones de Sambil. El concurso será transmitido por Color Visión de 9:00 p.m. a 11:00 p.m.