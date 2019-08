$!Alofoke convoca a protesta frente a la Procuraduría la cual suspende minutos después

Santiago Matías, (Alofoke), productor de programas de radio y televisión, convocó a una protesta para el próximo martes a las 10:00 a.m. frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República en rechazo a la actuación de una fiscal de Villa Vásquez que acompañó a representantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a un operativo en una barbería en donde varias personas habrían sido apresadas luego de que los agentes le plantaran drogas en el establecimiento, como se ha denunciado a través de un video difundido en las redes sociales.

No obstante, minutos después de convocar a la manifestación eliminó el post por una imagen en la que anuncia que la convocatoria quedaba suspendida porque, según él, el procurador Jean Alain Rodríguez lo va a recibir para “darle seguimiento al caso”.

La convocatoria a la protesta decía: “Este martes a las 10 am en @procuraduriagralrd confirma tu asistencia con un comentario... Y los artistas urbanos no han dicho ni pio, el pueblo no es bruto. En algún momento le van a pasar factura. Mucho “Ricky Renuncia” pero y las causas de tu país pa cuando?, dijo Matías en su cuenta de Instagram.

Matías, precandidato a diputado por el PLD, retiró sus aspiraciones por las críticas que recibió al hacer el anuncio, entre ellas que fue apresado por la DNCD en el 2010, pero luego se reunió con el presidente Medina, quien según él, lo animó a retomar sus aspiraciones a una curul.