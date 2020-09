$!Amazon ficha a Nicolas Cage y su serie sobre Joe Exotic de 'Tiger King'

Nicolas Cage debutará en la televisión dando vida a Joe Exotic, el excéntrico protagonista del fenómeno documental de Netflix 'Tiger King: Murder, Mayhem and Madness', en una nueva serie basada en hechos reales que producirá la plataforma Amazon.

El gigante del comercio electrónico rodará la serie junto a los estudios CBS Television, informaron este jueves los diarios especializados Deadline y Variety sobre un proyecto que lleva planificándose desde la primavera tras el éxito de la serie documental de Netflix.

La serie girará en torno a cómo Joe Schreibvogel se convirtió en Joe Exotic, coleccionista de felinos y propietario de un zoológico privado que despertó un fenómeno de internet por su excentricidad, antes de ingresar en prisión por varios delitos.

Para encarnar a Exotic, el proyecto contará con un actor como Nicolas Cage, también muy conocido por sus peculiaridades y rarezas.

El argumento de la serie se basará en el artículo 'Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild' que publicó Leif Reigstad en la revista Texas Monthly.