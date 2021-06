$!Isabella Santiago, la trans venezolana que protagoniza telenovela en Colombia

La actriz transgénero venezolana Isabella Santiago ha estado en medio de la controversia desde estreno de Lala’s Spa, la nueva serie del Canal RCN en abril pasado, debido a que se ha convertido en la primera protagonista trans en una novela emitida en horario familiar.

Y en la primera transgénero de Latinoamérica en protagonizar una telenovela.

En una entrevista realizada para el País Colombia, Santiago habló de cómo consiguió el papel. "Un día, preparándome en un taller de teatro en Miami, el director me preguntó que si me gustaría hacer un casting en Colombia porque yo tenía el perfil del personaje, acepté y al tiempo me dijo que ya tenía fecha para el casting. Cuando me dijeron que había quedado yo estaba muy abrumada. Recuerdo que estaba en la ventana de mi casa y me senté y me dije: “no puede ser, no puedo creerlo” (risas).

Para ella, asumir el reto de su primer protagónico ha sido una responsabilidad muy grande porque "era un compromiso conmigo misma".

Agregó: "A pesar de que no se note en la pantalla, hubo momentos donde sufrí. Cuando me exijo tanto llega un punto en donde no puedo más, pero eso también hace parte de mi crecimiento como ser humano y actriz".

A pesar de que la serie sigue en curso y va más allá del episodio 52, muchos usuarios critican que la telenovela se transmitida en horario familiar. Pero otros más apoyan la producción colombiana.

"@CanalRCN no terminen Lala's Spa tan rápidos, es muy buena y tiene un público fiel", comentó @castielfolklore.

"Por favor vean Lala’s Spa, tiene mensajes muy bonitos de tolerancia y aceptación y representa algo muy especial para toda la comunidad trans", dijo @SergioandMD.